ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 28 лютого

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «До кінця року держборг України може перевищити 30,6% ВВП» пише: Мінфін оприлюднив Програму управління державним боргом на 2013 рік...

http://delo.ua/ukraine/k-koncu-goda-gosdolg-ukrainy-mozhet-prevysit-306-vvp-198422/

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Також «Дело» в публікації «Ділові підсумки дня: Hyundai знову поламався, а уряд затіяв модернізацію трьох аеропортів» пише: Кабмін взявся за аеропорти і «Укрзалізницю», Україна б'є рекорди з експорту овочів борщової групи, а за держустановами шпигувала шкідлива програма - такі ділові підсумки 27 лютого...

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-hyundai-vnov-polomalsja-a-pravitelstvo-zate-198425/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Запах газу ледь відчутний», в якому пише: Україні поки не вдається диверсифікувати постачання газу за рахунок його закупівель в Європі. У січні вдалося імпортувати всього 43,5 млн куб. м газу з Польщі. У «Нафтогазі» обіцяють поступово збільшити імпорт до 7 млрд куб. м газу на рік, але для цього необхідно домовитися із Словаччиною, що поки не вдається через позицію «Газпрому». У Європі ціна газу зросла, і поки паливо не подешевшає, Україні невигідно інвестувати в технічні потужності для його прийому, зазначають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/2137642

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «На карті не залишилося білих плям» пише: в Україні завершено створення національного кадастру вартістю 90 млн дол., який забезпечив доступ до електронної карти земельних ділянок по всій країні. Цей проект, ініційований у 2004 році Світовим банком, зокрема дозволяє виявляти інформацію про незаконно виділені ділянки, що, на думку юристів, може спровокувати судові розгляди...

http://www.kommersant.ua/doc/2137634

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«Сегодня» в публікації «Заборона на валютні депозити змусить українців «втекти» до іноземних банків - експерти» пише: народний депутат від Партії регіонів Євген Сігал зареєстрував у парламенті законопроект, яким запропонував ввести заборону на залучення банками вкладів в іноземній валюті...

http://www.segodnya.ua/economics/finance/Zapret-na-valyutnye-depozity-vynudit-ukraincev-sbezhat-v-inostrannye-banki-eksperty.html

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Також «Сегодня» в публікації «Зростання цін на поліси ОСАЦВ поки відклали» пише: регулятор не став підвищувати вартість автоцивілки, але страховики мають намір домогтися подорожчання...

http://www.segodnya.ua/economics/avto/Rost-cen-na-polisy-OSAGO-poka-otlozhili.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Українське метро: на світло в кінці тунелю грошей немає» пише: в Україні після передових двох-двох з половиною років для метробуду настав «мертвий сезон». Найближчі роки не стануть для нашого метро проривними, навіть у столиці. Основна причина - цілковита відсутність коштів...

http://economics.unian.net/rus/news/159031-ukrainskoe-metro-na-svet-v-kontse-tunnelya-deneg-net.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Мінфіну рекомендують ліміт за готівковими операціями в 100 тис. рублів» пише: росіян змусять дістати гроші з-під матраца, якщо Конституційний суд не буде проти...

http://izvestia.ru/news/545819

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Також «Известия» в публікації «Уряд «заморозить» введення соцнорм на тепло» пишуть: інакше більше за інших за послуги ЖКГ почнуть платити незаможні жителі старих будинків...

http://izvestia.ru/news/545835

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«Ведомости» в публікації «інвестпрограми держкомпаній позбавили бюджет грошей» пишуть: федеральний бюджет РФ недоотримав на початку року ПДВ і пішов у мінус. Тепер уряд шукає додаткові джерела грошових коштів...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/9584702/goskompanii_podveli_byudzhet

(УНІАН)