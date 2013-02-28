ЄЕК не виключає захисних заходів щодо України

Москва. У Євразійській економічній комісії (ЄЕК) не бачать проблем у разі підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, оскільки в рамках угоди про зону вільної торгівлі в рамках Співдружності передбачається можливість введення захисних заходів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив міністр з торгівлі Євразійської економічної комісії Андрій Слепнєв на прес-конференції в Москві.

«Що стосується відносин України і Росії, то це питання дебатувалося достатньо серйозно під час укладання угоди про зону вільної торгівлі СНД, і тут єдине, що може виникнути... у разі, якщо українська участь в зоні вільної торгівлі з іншим великим партнером – ЄС чи Китаєм - істотно негативно впливатиме на виробників Митного союзу, то в цьому разі є можливість застосування захисних заходів», - сказав А.Слепнєв, відповідаючи на питання, як підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС вплине на торгівлю з країнами Митного союзу.

За його словами, в таких питаннях кожна сторона має зважувати економічні ефекти від такого торговельно-політичного кроку, як це впливатиме на внутрішнє виробництво.

«Якщо розглядати юридичний аспект, то жодних проблем не існує. У нас є країни, у яких не те що дві, а кілька десятків угод про зону вільної торгівлі. Країн, у яких десяток угод про зону вільної торгівлі, взагалі багато, а є чемпіони, у яких по 50-70 таких документів, і цей режим нормально функціонує», - сказав А.Слепнєв.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України, в яких заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Києвом на Вільнюському саміті “Східного партнерства” в листопаді цього року за умови прогресу в протидії вибірковому правосуддю, усунення недоліків, виявлених під час парламентських виборів 28 жовтня 2012 року, а також за умови подальшого прогресу в реформах, визначених Порядком денним асоціації.

8 лютого під час зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем у Києві єврокомісар Штефан Фюле відзначив, що Україна і ЄС не мають втратити шанс підписати Угоду про асоціацію в листопаді 2013 року.

Президент Європейської Ради Герман ван Ромпей на прес-конференції після завершення 16-го саміту Україна – ЄС 26 лютого в Брюсселі заявив, що Європейський Союз чекає від України більшого прогресу у виконанні умов, необхідних для підписання Угоди про асоціацію.

Договір про Зону вільної торгівлі в рамках СНД було підписано 8 державами - учасниками СНД: Вірменією, Білоруссю, Казахстаном, Киргизією, Молдовою, Росією, Таджикистаном і Україною 18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі.

Україна стала третьою країною, яка ратифікувала договір. З 20 вересня 2012 року він набув чинності для трьох країн, які ратифікували документ - України, Росії і Білорусі.

ЄЕК створена рішенням президентів Російської Федерації, Республіки Білорусь і Республіки Казахстан наприкінці 2011 року як єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу і Єдиного економічного простору (на сьогоднішній день до складу входять Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан із можливістю приєднання інших країн). Має статус наднаціонального органу управління. Організація не підпорядкована будь-якому з урядів трьох країн. Рішення ЄЕК обов'язкові для виконання на території трьох країн.

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