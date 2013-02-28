Найближчим часом плануються зустрічі представників України і Грузії на високому рівні

В.о. посла Грузії в Україні Гіоргі Закарашвілі повідомив, що найближчим часом плануються зустрічі представників двох країн на високому рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.Закарашвілі повідомив на засіданні медіа-клубу в Інституті світової політики.

«Я впевнений, що найближчими місяцями відбудуться контакти на високому рівні», - сказав в.о. посла. Він нагадав, що на саміті в Давосі відбулася зустріч Президента України Віктора Януковича з прем'єр-міністром Грузії Бідзіною Іванішвілі.

Г.Закарашвілі відзначив, що Україна і Грузія залишаються стратегічними партнерами.

Відповідаючи на запитання, він також відзначив, що позиція Грузії щодо членства в ГУАМ не змінилася. «Це важлива організація. Цього року Грузія очолює ГУАМ і у нас є програма головування, яка буде достатньо активною», - сказав в.о. посла.