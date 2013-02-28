Анонс на 1 березня

* Прес-конференція, присвячена презентації першого рейсу Київ - Братислава, який виконує авіакомпанія Air Onix з Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни). Учасники: Олексій Яковець, генеральний директор компанії «Майстер-Авіа»; Євген Хайнацький, заступник гендиректора з продажу та маркетингу авіакомпанії Air Onix; Микола Маринов, перший заступник міністра з туризму і курортів АР Крим.

* Відбудеться засідання прес-клубу "Київводоканалу" на тему: «Фосфати в миючих засобах - питання відкрите». Під час засідання заступник гендиректора ПАТ «АК «Київводоканал» з юридичних питань та інвестиції Віта Струкова і радник голови правління з питань інформаційної політики ВАТ «АК «Київводоканал» Вікторія Яковлєва розкажуть про сучасний стан із вмістом фосфатів у стічних водах, про особливості і перевагах цього законопроекту, а також про розроблений Товариством проекти Конвенції із захисту Дніпра.

* Прес-конференція заступника голови Державної податкової служби в Київській області - начальника управління податкової міліції ДПС у Київській області Володимира Тесленка на тему: «Викриття резонансних злочинів та основні напрямки роботи підрозділів податкової міліції у 2013 році».

* Українська філія Інституту країн СНД проведе експертну дискусію на тему: «Перспективи вступу України до Митного Союзу в контексті підсумків саміту Україна-ЄС». Учасники: директор Українського філіалу Інституту країн СНД Володимир Корнілов, директор Інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень Сергій Толстов, голова фонду стратегічної культури Віктор Пироженко, старший радник посольства РФ на Україні Ігор Севастьянов.

* Круглий стіл на тему: «Адаптація України до технічного регулювання Митного союзу: проблеми та перспективи». Організатор: Національний інститут стратегічних досліджень спільно з Асоціацією постачальників Митного союзу. Питання: Що очікувати українським експортерам після введення нових технічних стандартів у Митному союзі після 2015 р.? Адаптація технічного регулювання України до норм і правил ЄС і співпраця з МС: ймовірні точки дотику і протиріччя. Перспективи співпраці України та МС у сфері технічного регулювання. Учасники: Юрій Акневський, гендиректор ВАТ Бахмутський аграрний союз; Дмитро Андрєєв, заступник керівника Апарату Прем'єр-міністра України, Олександр Бакуменко, голова правління Всеукраїнської спілки птахівників України, Олександр Балденюк, президент Асоціації «Укркондпром» та ін.

* Відбудеться підсумкова прес-конференція Президента України Віктора Януковича.

* Відбудеться брифінг голови Держлікслужби України Олексія Соловйова на тему: «Перший день ліцензування імпорту лікарських засобів». У заході також візьмуть участь провідні імпортери лікарських засобів.

* Прес-конференція на тему: «Від чого залежатиме курс долара в 2013 р. в Україні?» Учасники: провідний науковий співробітник відділу валютно-фінансових відносин Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України Олена Сльозко, економіст Олександр Охріменко, представник Національного банку України.

* Міністр соціальної політики України Наталія Королевська візьме участь у роботі Всеукраїнського форуму «Роль жінки в українському суспільстві». Захід відбудеться за підтримки Мінсоцполітики в рамках святкування Міжнародного жіночого дня. Запрошені: Нузгат Есан, представник Фонду народонаселення ООН в Україні; Рікарда Рігер, в.о. постійного представника ПРООН в Україні, директор ПРООН в Україні; Марія Юрікова, заст. голови Представництва ЄС в Україні; Мадіна Джарбусінова, координатор проектів ОБСЄ в Україні.

* Відбудеться урочиста Церемонія нагородження переможців 2-го Національного конкурсу ділових та соціальних «зелених» проектів Green Awards Ukraine. Церемонія Green Awards Ukraine оголосить кращі "зелені" проекти в 12-ти номінаціях, які охоплюють чи не всі сфери ділового і громадського життя країни.

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