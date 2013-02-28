ТОП-10 (28 лютого)

Уряд вирішив створити Український банк розвитку

Крюківський вагонзавод у березні може зупинитися через брак литва

Київрада схвалила нові межі столиці

Корпорація «Богдан» вийшла зі складу акціонерів автомобільної компанії «Ісузу Україна»

Євразійська економічна комісія підвищує митні збори на молочні продукти

Янукович 4 березня в Москві проведе переговори з Путіним - джерело

МВФ продовжує вимагати підвищення ціни на газ для населення в Україні

Україні потрібно 250 млрд грн на модернізацію всіх теплових мереж та водопостачання

«Газ України» консолідує активи під новим брендом «СЄПЕК»

Європарламент та Рада ЄС домовилися обмежити бонуси банкірів

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Уряд вирішив створити Український банк розвитку

27 лютого на розширеному засіданні Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про створення Українського банку розвитку, повідомила прес-служба Кабміну з посиланням на главу Держагентства з інвестицій та управління нацпроектами Владислава Каськіва.

За словами В.Каськіва, створений банк з використанням прозорих банківських процедур адмініструватиме витрати, які раніше неефективно розподілялися між різними міністерствами і відомствами. Створення такого інституту є ключовим елементом інвестиційної реформи, представленої 6 квітня 2011 року за участю Президента України Віктора Януковича, і може радикально поліпшити інвестиційну привабливість нашої країни.

«Вчора міжнародні інвестори почули від Президента України важливу для них інформацію – Національні проекти здійснюватимуться за спільної фінансової участі держави і приватних інвесторів», - сказав В.Каськів.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з провідними експертами-економістами підтримав ідею створення в Україні банку реконструкції і розвитку, а також державного агентства з підтримки експортно-орієнтованих галузей у 2013 році.

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Крюківський вагонзавод у березні може зупинитися через брак литва

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (КВБЗ, м. Кременчук Полтавської обл.) у березні може зупинитися через брак литва.

Як передає УНІАН, про це журналістам повідомив голова правління вагонобудівного заводу Євген Хворост.

За його словами, КВБЗ у перші два місяці 2013 року суттєво знизив обсяги виробництва. Одна з причин - зупинка Кременчуцького сталеливарного заводу (КСЗ), який з початку року вже два рази зупиняв виробництво і сьогодні стоїть, повідомив Є.Хворост.

Крюківський вагонобудівний завод закуповує лиття у КСЗ. І якщо на перші два місяці року на підприємстві ще мали запас лиття, то тепер воно майже скінчилося, наголосив він.

«Ми хочемо збільшити обсяг виробництва, але є складнощі. У сталеливарного заводу немає сертифіката. Це, звичайно ж, позначилося на нас - не вистачає литва. Якщо КСЗ у березні не запрацює, це може стати причиною зупинки нашого заводу. Рахуйте самі. Наш сталеливарний завод випускав 3,5 тисячі вагонокомплектов на місяць. Ми з цього закуповували 1000. Це лиття, якого нам вистачило на січень-лютий, для вантажних вагонів - їх ми зараз випустили близько 500. Більше не виходить. Що буде в березні - велике питання», - сказав Є.Хворост.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада російська установа «Регістр сертифікації на федеральному залізничному транспорті» призупинила дію сертифікатів відповідності на рами бічних візків вантажних вагонів та рами бічні - основні види продукції, що виготовляються на Кременчуцькому сталеливарному заводі. У зв'язку з цим підприємство припиняло роботу з 11 до 15 грудня 2012 року, а так само з 31 грудня по 14 січня. З 13 лютого підприємство знову призупинило свою роботу до 1 березня.

Довідка УНІАН. ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" є провідним підприємством сучасного ливарного виробництва України з виготовлення сталевого литва для вантажних вагонів і великовантажних автомобілів. Завод також виробляє широкий асортимент сталевого й чавунного литва різних конфігурацій за кресленнями замовників.

У 2011 році завод спрацював зі збитком 21,465 млн грн, тоді як у 2010 році підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 21,367 млн грн.

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, ​​запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці". Продукція заводу поставляється більш ніж у 20 країн світу. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" є єдиним у СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

КВБЗ у 2012 році збільшив випуск вантажних вагонів на 2,4% - до 11005 шт, пасажирських - у 2,5 рази - до 69 шт.

У січні 2013 року завод у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року зменшив виробництво вантажних вагонів на 46,8% - до 532 шт. Пасажирських вагонів у цей період підприємство не випускало.

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Київрада схвалила нові межі столиці

Київрада схвалила нові межі столиці, затвердивши відповідний проект землеустрою.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 74 з 87 зареєстрованих у залі депутатів Київради.

Рішення збільшує територію столиці з 83 тис. 585 га до 84 тис. 974 га.

Як прокоментував це рішення голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики Денис Москаль, до території столиці включено 2076 га земель Київської області, водночас виключається з меж Києва і передається області 686 га.

Затверджене сьогодні рішення буде передано також до Київської обласної ради та до Верховної Ради України.

Як повідомляв УНІАН, секретар Київради Галина Герега 21 лютого заявила, що столиця боротиметься за нові межі і відстоюватиме їх у разі необхідності в парламенті. Тоді вона повідомиал, що за рахунок включення до меж Києва земель Київської області територію міста планується збільшити на 2076 гектарів, зокрема за рахунок 6,9 га земель Лісниківської сільради, 0,5 га – земель Чабанівської сільради, 1,6 га — земель Білогородської сільради; 2,7 га — земель Ірпінської сільради; 905 га — Вишгородської міськради; 17 га — Броварської; 56 га — Княжицької; 998 га — Гнідинської та 87 га — селища Коцюбинське Ірпінської міськради. Водночас пропонується виключити з меж Києва і передати області 659 га.

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Корпорація «Богдан» вийшла зі складу акціонерів автомобільної компанії «Ісузу Україна»

Українська автомобільна корпорація «Богдан» вийшла зі складу акціонерів автомобільної компанії «Ісузу Україна», про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

«Ми не бачимо перспектив розвитку подальшого спільного бізнесу при такому положенні автомобільної галузі в Україні. Тому було ухвалено стратегічне рішення», - прокоментував глава прес-служби корпорації «Богдан» Сергій Красуля.

Корпорація «Богдан» володіла пакетом цінних паперів у розмірі 12500 простих акцій, що становило 50% випущеного акціонерного капіталу.

На цей момент корпорація «Богдан» акціями компанії «Ісузу Україна» не володіє.

Раніше антимонопольний комітет України дозволив японської компанії «Isuzu Motors Limited» викупити контрольний пакет акцій автомобільної компанії «Ісузу Україна».

Довідка УНІАН. Корпорація "Богдан" створена в лютому 2005 року з метою реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів. Зараз корпорація «Богдан» має два сучасних заводи: з виробництва легкових автомобілів у Черкасах потужністю 120-150 тис. автомобілів (випускає автомобілі Lada і Hyundai, а також автомобілі під власним брендом) і з виробництва автобусів і тролейбусів у Луцьку потужністю 6 тис. штук. До кризи, що вибухнула наприкінці 2008 року, «Богдан» інвестував у модернізацію виробництва понад 400 млн дол.

Автомобільна компанія «Ісузу Україна» спеціалізується на оптовій торгівлі автомобілями. В асортименті - вантажні автомобілі Isuzu NQR, Isuzu NLR і Isuzu CYZ 51K-самоскид, бетонозмішувач, запасні частини Isuzu.

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Євразійська економічна комісія підвищує митні збори на молочні продукти

Москва. Євразійська економічна комісія (ЄЕК) підвищує митні збори на молочні продукти з 15% до 18,3%, проте це не стосується українських виробників, які працюють у режимі вільної торгівлі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив міністр з торгівлі ЄЕК Андрій Слєпньов на прес-конференції у Москві.

«Вчора радою ЄЕК було узгоджено непросте питання щодо ставок митних зборів на широку номенклатуру молочної продукції – вершкового масла, молочних паст, жирів, масел, сиру. Ухвалено рішення ставки підвищити до 18,3%», - сказав А.Слєпньов. До того ж він нагадав, що до цього така ставка становила 15%.

За словами А.Слєпньова, рішення набуде чинності через 30 днів після його опублікування.

Він відзначив, що це рішення ухвалене з урахуванням істотного зростання імпорту такої продукції, особливо у перші місяці 2013 року.

На прохання УНІАН В.Слєпньов наголосив, що це рішення не стосуватиметься українських виробників. «Щодо українських виробників – тут жодних змін не буде тому, що ми перебуваємо в режимі вільної торгівлі», – сказав він. За його словами, підвищення стосується насамперед країн Євросоюзу і Нової Зеландії.

Довідка УНІАН. ЄЕК створена рішенням президентів Російської Федерації, Республіки Білорусь і Республіки Казахстан наприкінці 2011 року як єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу і Єдиного економічного простору (на сьогодні до її складу входять Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан з можливістю приєднання інших країн). Має статус наднаціонального органу управління. Організація не підпорядкована якомусь з урядів трьох країн. Рішення ЄЕК обов'язкові для виконання на території трьох країн.

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Янукович 4 березня в Москві проведе переговори з Путіним - джерело

Планується, що 4 березня до Москви прибуде Президент України Віктор Янукович для зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним.

Про це УНІАН повідомило інформоване джерело.

«В.Янукович приїде до Москви 4 березня», - повідомив співрозмовник агентства.

За його словами, розглядається також варіант зустрічі в резиденції Президента РФ у Завідово (Тверська область). Планується, що цього самого дня В.Янукович повернеться до Києва.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Посол Росії у РФ Михайло Зурабов повідомив, що зустріч Президентів Росії і України Володимира Путіна і Віктора Януковича може відбутися в березні.

«Я очікую, що найближчим часом ми одержимо точну інформацію про зустріч на вищому політичному рівні. Думаю, що це відбудеться в березні», - сказав М.Зурабов.

Попередній візит В.Януковича до Росії планувався на 18 грудня 2012 року, проте був перенесений.

Тоді прес-служба Президента України відзначала, що темами зустрічі Президентів України і Росії визначено актуальні питання українсько-російської співпраці насамперед в енергетичній і торговельно-економічній сферах. Зокрема – вироблення взаємоприйнятного механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі і Казахстану.

«Для успішної реалізації цих домовленостей необхідні додаткові консультації на експертному рівні. У зв'язку з цим сторони домовилися про перенесення термінів візиту», – відзначили в прес-службі.

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МВФ продовжує вимагати підвищення ціни на газ для населення в Україні

Міжнародний валютний фонд залишається на своїх позиціях щодо необхідності підвищення цін на газ для населення в Україні, озвучених на початку лютого за підсумками роботи місії МВФ у нашій країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник прес-секретаря Фонду Вільям Мюррей під час традиційного брифінгу у Вашингтоні.

«Наразі ми ведемо технічну дискусію з владою України, але я б дотримувався заяв, зроблених на початку лютого. Я не можу зараз вдаватися в деталі, але тільки-но ми зможемо сказати щось конкретне – ми обов'язково це зробимо», - сказав В.Мюррей.

Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого 2013 року. За підсумками роботи голова місії Крістофер Джарвіс зробив заяву, в якій зокрема звернув увагу, що в 2012 році продовжилося збільшення обсягу дотацій на газ та опалювання для населення, що чинить великий тиск на бюджет України і її платіжний баланс. Причому, за відсутності коригування економічної політики, на думку К.Джарвіса, економічне зростання в Україні не перевищить 1%.

Водночас голова представництва МВФ в Україні Макс Альєр, виступаючи на 9-й щорічній інвестиційній конференції, організованій компанією Dragon Capital, наголосив, що аналіз, який проводиться за підсумками візиту місії, підтверджує правильність раніше наданих Україні рекомендацій, - щодо необхідності вирівнювання цін на газ для населення, проведення гнучкого валютного курсу і реформування банківського сектора економіки.

«Тарифи на газ – значне навантаження на бюджет. Необхідне вирівнювання цін», - звернув увагу М.Альєр і додав, що одночасно з вирівнюванням цін можна впроваджувати соціальні програми цільової допомоги.

Зі свого боку міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов зазначив, що українська сторона демонструє стриманий оптимізм щодо переговорів з валютного курсу, тарифів і в питанні подолання дефіциту бюджету НАК “Нафтогаз України”. За словами І.Прасолова, в Україні чекають повторного приїзду місії МВФ наприкінці березня.

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Україні потрібно 250 млрд грн на модернізацію всіх теплових мереж та водопостачання

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг), заявляють про гостру необхідність у модернізації теплових мереж і водопостачання в Україні, порахувавши, що на ці цілі потрібно понад 250 млрд грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Нацкомпослуг.

До того ж у відомстві вважають, що джерелом коштів для проведення модернізації теплових мереж мають бути не кошти з бюджету.

«До тарифу на комунальні послуги потрібно закласти інвестиційну складову», - відзначає прес-служба.

Крім того, джерелом фінансування модернізації тепломереж може бути і позиковий капітал.

«Залучення власних коштів характерне для тих підприємств, які беруться в концесію чи оренду. Що стосується позикового капіталу, то найчастіше це банківські кредити. У світовій практиці як джерело позикового капіталу мають достатньо широке розповсюдження», - стверджує прес-служба Нацкомпослуг.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Київенерго» заявило, що для забезпечення стійкого електро- і теплопостачання столиці компанія в 2013 році спрямує на технічне переоснащення теплоелектроцентралей №5 і №6, а також модернізацію і реконструкцію електричних мереж і підстанцій різного класу напруги рекордну суму – 450 млн грн.

Кошти в розвиток «Київенерго» допомагає залучати основний акціонер - компанія ДТЕК, яка має намір інвестувати в розвиток усіх підприємств у 2013 році понад 1 млрд дол.

На початку року прес-служба Нацкомпослуг також заявила, що в Україні в середньому 37% мереж централізованого водопостачання і водовідведення перебувають у спрацьованому і аварійному стані.

За даними регулятора, загальна протяжність мереж централізованого питного водопостачання по Україні становить 179 809,3 км, з них спрацьованих і аварійних мереж - 67817,7 км.

Протяжність мереж водовідведення в Україні становить 51210,5 км, з них спрацьованих і аварійних мереж - 18553,2 км.

Довідка УНІАН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг - державний колегіальний орган, створений 23 листопада 2011 року. Завдання комісії - регулювання і ліцензування діяльності у сфері генерації, транспортування і постачання тепла, водопостачання і водовідведення.

Під контролем комісії перебуває 134 підприємства водопостачання і водовідведення (близько 89% ринку води) і 272 підприємства теплоенергетики (близько 96% ринку тепла).

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«Газ України» консолідує активи під новим брендом «СЄПЕК»

Група компаній «Газ Україна», яка є одним з великих гравців на ринку скрапленого газу України, заявляє про консолідацію своїх активів під новим брендом «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК). Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

«СЄПЕК об'єднає енергетичні активи, якими сьогодні володіє український бізнесмен Сергій Курченко. Зокрема до неї увійдуть структури, що здійснюють реалізацію скрапленого газу, нафтопродуктів, природного газу, а також мережі АЗС та АГНКС та інші профільні активи», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, формування СЄПЕК відбувається в рамках реструктуризації бізнесу Сергія Курченка і є першим кроком на шляху створення великої багатопрофільної енергетичної компанії, яка вестиме виробничу, торгову та інвестиційну діяльність на території України, Росії, Білорусі, Казахстану, а також країн Центральної Європи.

Як раніше повідомляв УНІАН, група компаній «Газ Україна» зацікавлена в купівлі Одеського і Лисичанського нафтопереробних заводів.

22 лютого 2013 року група компаній «Газ Україна» заявила про консолідацію своїх активів під новим брендом.

Антимонопольний комітет України має намір перевірити інформацію про те, що компанія «Газ Україна 2009» займає фактично монопольне становище на ринку поставок скрапленого газу.

Основним акціонером групи компаній «Газ Україна» є Сергій Курченко, який здобув широку популярність у ЗМІ у зв'язку з купівлею наприкінці 2012 року у харківського бізнесмена Олександра Ярославського футбольного клубу «Металіст» за 300 млн дол.

За інформацією, розміщеною на офіційному сайті ФК «Металіст», зараз група компаній «Газ Україна» включає структури, які займаються торгівлею природним і скрапленим газом, нафтопродуктами, банківською діяльністю, біржовою торгівлею, будівництвом та іншими напрямами. Річний оборот групи становить близько 10 млрд доларів.

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Європарламент та Рада ЄС домовилися обмежити бонуси банкірів

Європарламент та Рада ЄС домовилися обмежити бонуси банкірів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було досягнуто в середу ввечері.

Згідно з домовленістю, річний бонус керівників банківських установ в ЄС не повинен перевищувати річного обсягу їхньої зарплати.

До того ж домовленість передбачає можливість виняткової виплати бонусу в розмірі двох річних зарплат керівників банків у разі згоди власників більше, ніж половини акцій такої установи.

Домовленість встановлює, що рішення про підвищений бонус може бути схвалено як мінімум 65% акціонерів, що володіють не менше, ніж половиною акцій, або 75% акціонерів за відсутності кворуму на зборах.

До того ж нові правила також передбачають, що як мінімум 8% банківського капіталу має бути капіталом високої якості (в найменш ризикованих формах).

Передбачається, що нові правила будуть винесені на голосування до сесійної зали Європарламенту в середині квітня. Їх також має схвалити Рада ЄС, після чого, вони мають бути включеними до законодавств країн-членів до 1 січня 2014 року.

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УНІАН