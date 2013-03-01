Сьогодні Янукович дасть прес-конференцію. «Свобода» та «Батьківщина» пікетуватимуть захід

1 березня об 11.30 розпочнеться підсумкова прес-конференція Президента України Віктора Януковича. Як повідомляє прес-служба Президента, прес-конференція розпочнеться об 11:30. Захід відбудеться у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» (м. Київ, вул. Хрещатик, 2). Прес-конференція транслюватиметься у прямому ефірі Національної телекомпанії України. Між тим, Всеукраїнське об‘єднання «Свобода» та ВО «Батьківщина» проведуть пікетування «Українського дому».

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