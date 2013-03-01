Сьогодні Янукович дасть прес-конференцію. «Свобода» та «Батьківщина» пікетуватимуть захід
08:59, 01 березня 2013Різне
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1 березня об 11.30 розпочнеться підсумкова прес-конференція Президента України Віктора Януковича.
Як повідомляє прес-служба Президента, прес-конференція розпочнеться об 11:30. Захід відбудеться у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» (м. Київ, вул. Хрещатик, 2).
Прес-конференція транслюватиметься у прямому ефірі Національної телекомпанії України.
Між тим, Всеукраїнське об‘єднання «Свобода» та ВО «Батьківщина» проведуть пікетування «Українського дому».
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