ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 1 березня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Що хочуть змінити в регулюванні банківських депозитів з 2014 року» пише: тексти відповідних законопроектів нардепа-регіонала Євгена Сігала оприлюднені на сайті Верховної Ради...

http://delo.ua/finance/chto-hotjat-izmenit-v-regulirovanii-bankovskih-depozitov-s-2014-g-198539/

* * *

Також «Дело» в публікації «Кібер-атака на бізнес: головні «потрібно» і «не можна» пише: в Україні кібер-злочини входять до 5 найпоширеніших економічних злочинів. Кожна п'ята українська компанія у 2012 році піддалася кібер-атаці...

http://delo.ua/tech/kiber-ataka-na-biznes-glavnye-nuzhno-i-nelzja-198553/

* * *

Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Київ вхопив через край», в якому пише: Київрада ухвалила рішення про розширення меж столиці. Збільшити територію міста запропоновано за рахунок включення в нього частини Бориспільського та Вишгородського районів, а також селища міського типу Коцюбинське. У столичній міськраді вважають, що відповідний проект може бути розглянутий Верховною Радою вже восени. Однак у Київській обласній державній адміністрації не вірять, що Рада буде його розглядати без згоди облради. У парламенті ж вважають, що остаточне рішення про зміну меж Києва прийматиметься кулуарно...

http://www.kommersant.ua/doc/2138366

* * *

Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Абонент недоступний» пише: з 1 грудня абоненти українських компаній мобільного зв'язку зможуть зберігати номер телефону при зміні оператора. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердила остаточний варіант правил надання цієї послуги. Втім, учасники ринку вважають, що впровадити її нереально, і сподіваються, що Мін'юст не затвердить документ...

http://www.kommersant.ua/doc/2138467

* * *

«Сегодня» в публікації «В Україні їжа подорожчала на 10-40%» пише: експерти стверджують, що продукти дорожчатимуть й далі...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/podorozhalo-podeshevelo.html

* * *

Також «Сегодня» в публікації «Януковича чекають у Москві для звірення годинників» пише: Президент їде до Росії, щоб обговорити Митний союз і ціну газу...

http://www.segodnya.ua/politics/power/YAnukovicha-zhdut-v-Moskve.html

* * *

Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Влада розробила дворічний план підтримки себе» пише: Кабмін схвалив Держпрограму активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки. У ній повністю відсутня соціальна складова і спрямована вона на підтримку лише великих підприємств, власниками яких є олігархи, що мають відношення до політики, вважають експерти...

http://economics.unian.net/rus/news/159250-vlast-razrabotala-dvuhletniy-plan-podderjki-sebya.html

* * *

Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «До «нової Москви» переїде тільки уряд» пише: за даними Мінфіну, Держдума і Рада Федерації, судові і правоохоронні органи до Комунарки не поїдуть...

http://izvestia.ru/news/545899

* * *

Також «Известия» в публікації «ФМС наблизилася до статусу міністерства» пишуть: Міграційна служба РФ знайшла структуру незалежного відомства...

http://izvestia.ru/news/545877

* * *

«Ведомости» в публікації «Андрій Бородін отримав політичний притулок в Англії» пишуть: колишній топ-менеджер і співвласник Банку Москви зумів переконати британські власті, що за його переслідуванням стоїть прем'єр Дмитро Медведєв...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/9639441/ubezhische_borodina

(УНІАН)