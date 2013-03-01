Янукович 4 березня здійснить робочий візит до Росії - прес-служба Президента

Президент України Віктор Янукович у понеділок, 4 березня, здійснить робочий візит до Російської Федерації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Української держави.

Як повідомляв УНІАН, попередній візит В.Януковича до Росії планувався на 18 грудня 2012 року, проте був перенесений.

Тоді прес-служба Президента України відзначала, що темами зустрічі Президентів України і Росії визначено актуальні питання українсько-російської співпраці насамперед в енергетичній і торговельно-економічній сферах. Зокрема – напрацювання взаємоприйнятного механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі і Казахстану.

«Для успішної реалізації цих домовленостей необхідні додаткові консультації на експертному рівні. У зв'язку з цим сторони домовилися про перенесення термінів візиту», – відзначили в прес-службі.