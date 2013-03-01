Новий склад Кабінету Міністрів (фото)

Склад Кабміну доукомплектовано. Президент України Віктор Янукович своїм указом призначив Михайла Короленка міністром промислової політики України.

Указ Президента від 5 лютого ц.р. опублікований на сайті глави держави.

Герой України, голова правління Південного гірничо-збагачувального комбінату Михайло Короленко народився 1962 року. Закінчив Криворізький гірничорудний інститут за фахом «Збагачення корисних копалин». Очолив ПГЗК у вересні 2010 року. До цього працював на керівних посадах на Центральному гірничо-збагачувальному комбінаті і на Північному гірничо-збагачувальному комбінаті. Президент України Віктор Янукович у грудні 2012 року своїм указом відновив Міністерство промислової політики України.

Крім того, Президент Указом № 65/2013 призначив Леоніда Новохатька міністром культури України. Текст указу від 5 лютого ц. р. оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Нагадаємо, посада міністра культури була вакантною з 24 грудня 2012 року, коли Президент України Віктор Янукович звільнив ряд членів Кабінету міністрів у зв'язку з відставкою уряду. Зокрема, глава держави звільнив Михайла Кулиняка з посади міністра культури України.

До призначення міністром з червня 2010 року Л.Новохатько обіймав посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації.

Нагадаємо, Президент України Віктор Янукович призначив новий склад Кабінету Міністрів України. Відповідно до указів, розміщених на офіційному сайті глави держави, новий склад Кабміну такий (за станом на 24.12.2012):

Прем’єр-міністр — Микола Янович Азаров;

Перший віце-прем’єр-міністр — Сергій Арбузов (сфера аграрної політики та продовольства, економічного розвитку, торгівлі, соціальної політики, фінансів, доходів і зборів).

Віце-прем’єр-міністр — Олександр Вілкул (сфера інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.)

Віце-прем’єр-міністр — Юрій Бойко (сферою екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики)

Віце-прем’єр-міністр — Костянтин Грищенко.

Міністри:

міністр агрополітики та продовольства України — Микола Присяжнюк,

міністр доходів і зборів України — Олександр Клименко,

міністр внутрішніх справ України — Віталій Захарченко,

міністр екології та природних ресурсів України — Олег Проскуряков,

міністр економічного розвитку і торгівлі України — Ігор Прасолов,

міністр енергетики та вугільної промисловості України — Едуард Ставицький;

міністр закордонних справ України — Леонід Кожара,

міністр інфраструктури України — Володимир Козак,

міністр освіти і науки України — Дмитро Табачник,

міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України — Геннадій Темник,

міністр соціальної політики України — Наталія Королевська,

міністр оборони України — Павло Лебедєв,

міністр охорони здоров’я — Раїса Богатирьова,

міністр фінансів України — Юрій Колобов,

міністр юстиції України — Олександр Лавринович,

міністр Кабінету Міністрів — Олена Лукаш,

міністр культури - Леонід Новохатько,

міністр промислової політики - Михайло Короленко,

міністр молоді та спорту України - Равіль Сафіуллін.

Державні служби:

Державна служба України з надзвичайних ситуацій — Михайло Болотських.