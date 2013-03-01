Янукович обіцяє виконати всі умови для підписання Угоди з ЄС

Президент України Віктор Янукович обіцяє виконати всі умови, необхідні для підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на підсумковій прес-конференції.

«В стосунках з Європою, з партнерами, то ми, якщо кажемо, то робимо», - наголосив В.Янукович.

Президент нагадав, що 27 лютого на засіданні уряду ухвалено рішення створити робочу групу, яка опікуватиметься питаннями прийняття необхідних нормативних рішень для виконання пунктів, поставлених європейською стороною для підписання Угоди про асоціацію.

До того ж він наголосив, що більшість зобов’язань - це імплементація законодавства до європейських норм, що насамперед потрібно самій країні для її розвитку.

«Ми розуміємо, що це для нас домашнє завдання насамперед», - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України, в яких заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Києвом на Вільнюському саміті “Східного партнерства” в листопаді цього року за умови прогресу в протидії вибірковому правосуддю, усуненні недоліків, виявлених під час парламентських виборів 28 жовтня 2012 року, а також за умови подальшого прогресу в реформах, визначених Порядком денним асоціації.