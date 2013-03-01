Анонс на 4 березня
17:15, 01 березня 2013Різне
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04.03.13 * Янукович здійснить робочий візит до Російської Федерації * Засідання Погоджувальної ради ВРУ * Прес-конференція: «Майбутнє депозитів і податку на депозити в Україні»
* Президент України Віктор Янукович здійснить робочий візит до Російської Федерації.
* Відбудеться засідання Погоджувальної ради ВРУ.
* Прес-конференція на тему: «Майбутнє депозитів і податку на депозити в Україні». Учасники: Віктор Суслов, екс-міністр економіки, фінансовий експерт. Олександр Охріменко, фінансовий експерт.
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