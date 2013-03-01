ТОП-10 (1 березня)

Транзит російського газу через Україну в січні скоротився більш ніж на 23%

Мінфін у березні планує провести чотири аукціони з продажу ОВДП

Янукович закликає українців ще почекати з "покращенням"

Янукович 4 березня в Москві обговорить з Путіним співпрацю з Митним союзом

Україна хоче запровадити принципи біржової торгівлі на ринку газу

Профіцит платіжного балансу України у січні становив 397 млн дол.

«Метінвест» побудує першу аглофабрику у незалежній Україні за 360 млн дол.

«Єврокар» розпочав виробництво нової моделі Skoda

«Завод з виробництва ядерного палива» збільшить статутний капітал на 84 млн дол.

Мінекономрозвитку пропонує поступово зменшувати кількість фосфатів у мийних засобах

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Транзит російського газу через Україну в січні скоротився більш ніж на 23%

Транзит російського газу через територію України в січні 2013 року скоротився порівняно з січнем 2012 року на 23,2% - до 7,072 млрд куб. м.

Про це повідомляється в звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно зі звітом, транзит газу в січні 2013 року скоротився порівняно з груднем 2012 року на 21%.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький прогнозує обсяг транзиту газу через територію України до країн ЄС у 2013 році на рівні 2012 року.

Транзит газу з РФ за підсумками 2012 року скоротився до 84,261 млрд куб. м, що на 19,13% менше показника за 2011 рік

У червні 2012 року «Газпром» надав «Нафтогазу України» аванс у розмірі 2 млрд дол. за транзит газу, що забезпечило українській стороні обігові кошти для закупівлі газу з метою закачування у підземні сховища.

Транзит газу територією України здійснює «дочка» НАК «Нафтогаз України» - компанія «Укртрансгаз», що є оператором національної газотранспортної системи. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

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Мінфін у березні планує провести чотири аукціони з продажу ОВДП

Міністерство фінансів України в березні 2013 року, як і в лютому, планує провести чотири аукціони з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться у графіку розміщення ОВДП на березень, оприлюдненому на сайті Мінфіну.

Згідно з графіком, аукціони планується провести 5, 12, 19 і 26 березня.

На аукціоні 5 березня інвесторам запропонують стандартні ОВДП терміном обігу 9 місяців, 5 і 7 років.

12 березня на аукціон виставлять ОВДП з терміном обігу 1, 5, 7 років, а також 2 і 3-річні валютні держпапери.

На аукціоні 19 березня Мінфін має намір запропонувати стандартні ОВДП з терміном обігу 9 місяців, 5 і 7 років, 3-річні індексовані ОВДП, а також номіновані у валюті держоблігації зі строком обігу 2 і 3 роки.

На останньому, запланованому на 26 березня аукціоні, планується продавати ОВДП терміном обігу 12 місяців, 5 і 7 років, а також держпапери, номіновані у валюті, терміном обігу 2 і 3 роки.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у вівторок, 26 лютого, привернув до державного бюджету 50,47 млн грн і 372,28 млн дол. на аукціоні з продажу ОВДП.

Довідка УНІАН. За станом на 28 лютого обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 200,284 млрд грн, до того ж у власності НБУ перебувають держпапери на суму 118,915 млрд грн, у власності банків - 68,319 млрд грн, нерезидентів - 4,765 млрд грн.

Мінфін України в 2012 році під час проведення аукціонів з продажу ОВДП залучив до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.

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Янукович закликає українців ще почекати з "покращенням"

Президент Віктор Янукович закликає українців ще почекати з покращенням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

«Ми багато часу втратили, - заявив В.Янукович. - Майже 20 років ми не займалися реформами».

За його словами, тоді була складна політична ситуація, «принаймні, так пояснюють попередники». «То не підтримував парламент, то уряд був не такий», - передав він слова «попередників».

Як сказав В.Янукович, усі ці незручності призвели до того, що «ми опинилися у дуже складній ситуації». «Коли переробляється хата, є незручності, страждають усі, хто там жив», - зазначив він і додав, що «потрібен час, нам треба подолати усі старі стереотипи».

«Нам треба трошки потерпіти, аби подолати незручності», - сказав В.Янукович.

Як повідомляв УНІАН, аналітики компанії з управління активами "КІНТО" прогнозують, що рецесія в Україні за реалістичним сценарієм триватиме мінімум до кінця першого півріччя 2013 р., і тільки завдяки низькій базі у другій половині 2013 р. може початися мляве пожвавлення.

Довідка УНІАН. Валовий внутрішній продукт України в четвертому кварталі 2012 року скоротився, за оперативними даними, в порівнянні з четвертим кварталом 2011 року на 2,7%, а в порівнянні з третім кварталом 2012 року з урахуванням сезонного фактору - на 0,8%. Зростання ВВП України в 2012 році проти 2011 року становило 0,2%. Номінальний ВВП України за підсумками 2012 року становив 1,4 трлн грн.

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Янукович 4 березня в Москві обговорить з Путіним співпрацю з Митним союзом

Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з Президентом РФ Володимиром Путіним 4 березня у Москві обговорить питання співпраці з Митним союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про В.Янукович сказав сьогодні на підсумковій прес-конференції. (4 березня Президент України здійснить робочий візит до Росії – УНІАН).

За словами В.Януковича, Україна створює модель співпраці з Митним союзом. “Росія... вона, безумовно, є ключовою і ми ведемо переговори, яку модель у стосунках ми застосуємо. Для нас дуже цікава економічна співпраця с Митним союзом”, - сказав він.

Президент нагадав, що товарообіг України з країнами Митного союзу становить 63 млрд доларів. Водночас “багато чого залежатиме від Росії, Білорусі, Казахстану, наскільки вони хочуть бачити нас за цим столом”, зазначив В.Янукович.

Він заявив, що “ми маємо можливість стати наглядачами, знайти форму, яка буде відповідати рівню наших стосунків”.

“Ця робота не припиняється. Найближчим часом я відвідаю Росію і ці переговори будуть продовжуватись”, - сказав В.Янукович.

“Якщо ми отримаємо будь-який статус і будемо учасниками розгляду питань Митного союзу - це піде нам на користь. Там наші національні інтереси, наші економічні інтереси”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, попередній візит В.Януковича до Росії планувався на 18 грудня 2012 року, проте був перенесений.

Тоді прес-служба Президента України відзначала, що темами зустрічі Президентів України і Росії визначено актуальні питання українсько-російської співпраці насамперед в енергетичній і торговельно-економічній сферах. Зокрема – напрацювання взаємоприйнятного механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі і Казахстану.

«Для успішної реалізації цих домовленостей необхідні додаткові консультації на експертному рівні. У зв'язку з цим сторони домовилися про перенесення термінів візиту», – відзначили в прес-службі.

Нагадаємо, Росія пропонує Україні вступити до Митного союзу, що дозволить знизити ціну на закуповуваний у РФ природний газ. Україна сподівається на підписання угоди про асоціацію і ЗВТ з Євросоюзом і пропонує секторальну співпрацю з МС за формулою «3+1», але Росію це не влаштовує.

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Україна хоче запровадити принципи біржової торгівлі на ринку газу

Україна хоче запровадити принципи біржової торгівлі на ринку газу, з рівним доступом як великих підприємств, так і дрібних.

Про це Президент України Віктор Янукович сказав під час прес-конференції.

«Можливо, газові сховища працюватимуть за біржовими принципам, це буде своєрідний спотовий ринок на Заході Європи, і в цих сховищах зможуть купувати газ не тільки ті держави, ті великі підприємства, які будуть мати довгострокові контракти з постачальниками, але і маленькі підприємства, у яких часто будуть змінюватися умови споживання газу», - сказав В.Янукович.

Президент зазначив, що Україна розглядає питання демонополізації газового ринку.

«Лібералізація газового ринку вже давно назріла, тому ми розглядаємо зараз питання демонополізації газового ринку України», - сказав він.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна пропонує іноземним компаніям зберігання газу у своїх підземних сховищах за цінами, в кілька разів нижче європейських.

У жовтні 2012 року Кабінет Міністрів України припинив дію постанови № 163 від 5 березня 2008 року, якою забезпечувалася монополія НАК «Нафтогаз України» на реалізацію імпортного газу.

У квітні 2012 року НКРЕ затвердила порядок доступу до газотранспортної системи (ГТС) України, що надає суб'єктам ринку рівні права з доступу до системи і підземних сховищ газу (ПСГ).

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Профіцит платіжного балансу України у січні становив 397 млн дол.

Профіцит платіжного балансу України за підсумками січня 2013 року становив 397 млн дол. порівняно з дефіцитом 889 млн дол. у січні 2012 року.

Про це повідомляє Національний банк України.

Згідно з повідомленням, профіцит поточного рахунку в січні 2013 року становив 83 млн дол. проти 236 млн дол. у січні 2012 року, а профіцит рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій становив 314 млн дол. порівняно з дефіцитом 1,125 млрд дол. за аналогічний місяць 2012 року.

Обсяг прямих інвестицій (сальдо) зменшився на 39% - до 363 млн дол. (у січні 2012 р. - 569 млн дол.).

Як повідомляв УНІАН, дефіцит платіжного балансу України за підсумками 2012 року збільшився в 1,7 раза порівняно з 2011 роком – до 4,174 млрд дол.

Дефіцит поточного рахунку за 2012 рік зріс на 40,6% – до 14,407 млрд дол., а профіцит рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій збільшився на 31,4% – до 10,233 млрд дол.

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«Метінвест» побудує першу аглофабрику у незалежній Україні за 360 млн дол.

Група «Метінвест» має намір інвестувати в будівництво нової агломераційної фабрики Єнакіївського металургійного заводу 360 млн дол., повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

«ЄМЗ групи Метінвест» побудує першу аглофабрику в незалежній Україні. Інвестиції «Метінвесту» в проект становитимуть понад 360 млн дол.», - підкреслили в прес-службі.

Згідно з повідомленням, нове виробництво агломерату, основної сировини для доменних печей, розміститься на площі 22,75 гектара, водночас частину території ЄМЗ бере в оренду у сусіднього Єнакіївського коксохімічного заводу.

«Підготовчі роботи на будівельному майданчику нової аглофабрики почалися в лютому», - повідомляє прес-служба підприємства.

У повідомленні сказано, що протягом найближчих кількох місяців будівельникам належить розібрати десяток старих промислових будівель і повністю очистити місце для нового виробництва.

«Вже вивезено понад 2500 тонн демонтованих конструкцій, і знесенню підлягає, зокрема, найвища в Єнакієвому труба старого коксохімічного цеху висотою в 110 метрів», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що більшість діючих аглофабрик в Україні були побудовані тридцять-сорок років тому, а діюче виробництво в Єнакієвому побудовано в 1938 році, коли вимог до екології не висувалося.

Водночас мер Єнакієвого зазначив, що запуск нової аглофабрики - пріоритет для екології міста.

Довідка УНІАН. ПАТ «ЄМЗ» є одним зі світових лідерів з виробництва товарної заготовки. До групи входять ПАТ «Єнакіївський металургійний завод» і українсько-швейцарське спільне підприємство ТОВ «Метален», які здійснюють господарську діяльність на одному виробничому майданчику і мають єдиний виробничий цикл. Компанія виробляє катану і литу заготовку, стержневий прокат, а також різні сортові профілі (балки, швелери, кутники тощо). «ЄМЗ» входить до Металургійного дивізіону Групи «Метінвест».

Єнакіївський металургійний завод у 2012 році збільшив виробництво прокату на 4,3% щодо 2011 року - до 2,67 млн ​​тонн. Підприємства виплавили 2,73 млн тонн сталі - на 2,3% більше, виробництво чавуну зросло на 5,2% - до 2,465 млн тонн.

У 2012 році завод скоротив чистий прибуток на 72,1% - до 69,431 млн грн.

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«Єврокар» розпочав виробництво нової моделі Skoda

Завод «Єврокар» (Соломонове, Закарпатська обл.) із 1 березня розпочав виробництво нової моделі автомобіля - компактного седана Skoda Rapid, повідомила УНІАН прес-служба заводу.

Згідно з повідомленням, автомобілі цієї моделі можна буде придбати у салонах офіційних дилерів за ціною від 122,81 тис. грн, починаючи з кінця березня.

«Skoda Rapid - один з найбезпечніших автомобілів у своєму сегменті. Під час краш-тесту Euro NCAP Skoda Rapid отримав максимальну кількість балів за захист дорослих пасажирів і дітей. П'ять зірок були присуджені Skoda Rapid за допоміжні системи безпеки», - наголошується у прес-релізі.

Згідно з повідомленням прес-служби, на цей момент завод «Єврокар» випускає повний модельний ряд Skoda.

Довідка УНІАН. «Єврокар» входить до групи компаній «Атолл Холдинг» і розташований в Ужгородському районі Закарпатської області. Загальний обсяг інвестицій в проект «Єврокар» становить 250 млн дол.

ПрАТ «​​Єврокар» сертифіковано за міжнародними стандартами ISO 9001, OHSAS 18001.

У 2012 році «Єврокар» збільшив виробництво легкових автомобілів порівняно з 2011 роком на 24,9% - до 14 556 одиниць.

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«Завод з виробництва ядерного палива» збільшить статутний капітал на 84 млн дол.

Акціонери спільного українсько-російського підприємства «Завод із виробництва ядерного палива» - російська компанія «ТВЕЛ» і український держконцерн «Ядерне паливо» - до 1 липня 2013 року планують внести до статутного капіталу заводу шляхом проведення додаткової емісії 84 млн дол., збільшивши його до близько 104 млн дол., йдеться у повідомленні «ТВЕЛ».

«Загальна вартість проекту з техніко-економічного обгрунтування становить близько 462 мільйонів доларів. Акціонери в рівних частках повинні вкласти у проект близько 120 мільйонів доларів, із яких 20 мільйонів доларів перераховано у 2012 році», - сказано у повідомленні.

Також у повідомленні зазначається, що на заводі, що будується в Смоліному (Кіровоградська обл.) вироблятимуться збірки ТВЗА. «За час експлуатації паливо типу ТВЗА, яке наразі працює на чотирьох енергоблоках Калінінської АЕС, на 5 і 6 енергоблоках АЕС «Козлодуй», на двох енергоблоках АЕС «Темелін», а також на 13 енергоблоках АЕС України, продемонструвало високі показники надійності, економічності й безпеки», - сказано в повідомленні.

Проектна потужність заводу становитиме 800 ТВЗА на рік. Чисельність персоналу, зайнятого на виробництві при повному розвитку, має становити близько 380 осіб.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня 2012 року в Україні неподалік селища Смоліне (Кіровоградська обл.) було розпочато будівництво українсько-російського заводу з фабрикації ядерного палива.

У грудні 2011 року державний концерн «Ядерне паливо» і ВАТ «ТВЕЛ» зареєстрували спільне підприємство ЗАТ «Завод із виробництва ядерного палива». Частки в акціонерному капіталі ЗАТ розподілені таким чином: 50%+1 акція належать ДК «Ядерне паливо», а 50%-1 акція – ВАТ «ТВЕЛ». Таким чином, українській стороні передано 75 001, а російській – 74 999 акцій.

Згідно із затвердженою Кабінетом Міністрів у вересні 2009 року державною цільовою програмою «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планувалося завершити в 2013 році.

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд грн, із яких 1,092 млрд грн планується залучити як інвестиції.

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Мінекономрозвитку пропонує поступово зменшувати кількість фосфатів у мийних засобах

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відклало з 2013 на 2014 рік початок поступового зменшення частки вмісту фосфатів у синтетичних мийних засобах до 0,7% до 2021 року і відмовилося від повної заборони їх використання, яку передбачалося запровадити в 2020 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінекономрозвитку, в новій редакції відповідного законопроекту велика частка фосфатів у перерахунку на Р2О5 з 1 січня 2014 року має становити щонайбільше 17%, з 1 січня 2016 року – щонайбільше 10%, з 1 січня 2019 року – щонайбільше 5%, з 1 січня 2021 р. - 0,7%.

Водночас в Мінекономрозвитку зазначають, що багато країн світу (зокрема Італія, Австрія, Голландія, Норвегія, Німеччина, Канада і США) добровільно відмовилися від застосування в побуті мийних засобів на основі фосфатів.

Регламентом Європейського Парламенту і Ради ЄС від 31.03.2004 р. "Про мийні засоби" встановлено жорсткі вимоги щодо поступового припинення надходження на ринок пральних порошків із вмістом фосфору в два етапи: до 30 червня 2013 року і до 1 січня 2017 року. Крім того, проект технічного регламенту Митного союзу передбачає повне видалення фосфатів зі складу синтетичних мийних засобів у 2020 році.

Як повідомляв УНІАН, у редакції законопроекту «Про державне регулювання синтетичних мийних засобів і товарів побутової хімії», оприлдненого Мінекономрозвитку для обговорення у вересні 2012 р., пропонувалося зменшити більшу частку фосфатів з 1 січня 2013 року до 17%, з 1 січня 2015 року – 10%, з 1 січня 2018 року – до 5%. З 1 січня 2020 року пропонувалося заборонити виробництво, реалізацію і розміщення на ринку на митній території України синтетичні мийні засоби і товари побутової хімії із вмістом фосфатів.

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