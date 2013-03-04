У Кремлі заявляють, що 4 березня Янукович і Путін розглядатимуть «підключення» України до МС

Москва. Президент України Віктор Янукович і Президент Росії Володимир Путін розглянуть питання «підключення» України до Митного союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йдеться в матеріалах прес-служби Кремля до візиту В.Януковча до Москви 4 березня.

«Президенти продовжать діалог про можливе підключення України до інтеграційних процесів на євразійському просторі - до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану і ЄЕП», - йдеться в повідомленні.

У ході переговорів планується розглянути питання, пов'язані із забезпеченням стійкої динаміки зростання економічного співробітництва.

Зазначається, що Росія – головний торговий партнер України (30% у загальному обсязі українського товарообороту в 2012 р.). Україна займає перше місце серед торгових партнерів Росії на території СНД (українська частка зовнішньоторговельного обороту Росії – 5%). Товарооборот у 2012 році становив 45 млрд дол. (у 2011 р. – 50,6 млрд).

У структурі російського експорту в Україну в 2012 році основними товарними групами були: мінеральні продукти; продукція хімічної промисловості; машини, обладнання й транспортні засоби; метали й вироби з них. На частку цих товарів припадало 94% російського експорту в Україну на загальну суму 27 млрд дол.

Структуру імпорту Росії з України в 2012 році формували в основному п'ять товарних груп, поставки за якими становили 91% усього імпорту на суму 18 млрд дол. Серед них: машини, обладнання й транспортні засоби; метали й вироби з них; продовольчі товари та сільськогосподарська сировина; продукція хімічної промисловості; мінеральні продукти.

Спостерігається позитивна динаміка російських інвестицій в українську економіку (накопичених інвестицій у 2012 р. – понад 1 млрд дол. порівняно з 869 млн дол. у 2011 р.). Зростають і українські інвестиції в російську економіку (за січень-вересень 2012 р. – 427 млн дол. порівняно з 215 млн дол. за 2011 р.).

Зазначається, що традиційно серйозну увагу президенти Росії та України приділяють питанням просування культурно-гуманітарних зв'язків. Великими подіями тут покликані стати спільні святкування 1025-річчя Хрещення Русі в 2013 році й 200-річного ювілею Т.Г.Шевченка в 2014 році.

Також зовнішньополітична координація Москви й Києва у справі забезпечення регіональної стабільності та безпеки, зокрема в питаннях сприяння Придністровському врегулюванню, набуває нового звучання в контексті головування України в ОБСЄ цього року.

У прес-службі Президента РФ підкреслюють, що політичний діалог на вищому рівні відрізняється високою інтенсивністю й насиченістю.

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