ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 4 березня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Чому українські банки активно інвестують у держпапери» пише: в банківській системі України достатньо ресурсів для кредитування економіки, але видача позик і раніше здійснюється в скромних обсягах. Це пов'язано насамперед з дефіцитом платоспроможних позичальників і високим рівнем операційних ризиків...

http://delo.ua/finance/pochemu-ukrainskie-banki-aktivno-investirujut-v-gosbumagi-198636/

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Також «Дело» в публікації «Як безпечно працювати у відкритих мережах Wi-FI» пише: директор компанії PGP Інноваційні Consulting Олександр Галкін поділився порадами щодо безпечної роботи у відкритих Wi-Fi мережах...

http://delo.ua/tech/kak-bezopasno-rabotat-v-otkrytyh-setjah-wi-fi-198386/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Гюнтер Еттінгер: потреба ЄС в українських сховищах газу зростає», в якому пише: у Брюсселі задоволені темпами виконання Україною зобов'язань перед Єдиним енергетичним співтовариством і обіцяють, що Київ відчує низку переваг від членства в цьому об'єднанні, хоча і не зможе зупинити будівництво «Південного потоку». Про це, а також про тристоронні контакти України, Росії та ЄС в інтерв'ю виданню розповів єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Еттінгер...

http://www.kommersant.ua/doc/2139593

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Банк йому в руки» пише: співвласник Дельта Банку Микола Лагун оголосив про завершення операції з купівлі Кредитпромбанку. Колишні акціонери, серед яких 28 іноземних банків, виходять з капіталу установи зі збитком, оскільки не готові залишатися в ньому через конфлікт акціонерів. Тепер Лагун має намір приєднати Кредитпромбанк до свого Дельта Банку. Це дозволить останньому за сприятливих умов посісти п'яту позицію на ринку...

http://www.kommersant.ua/doc/2139567

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«Сегодня» в публікації «Київ можуть залишити без маршруток» пише: маршрутники обіцяють відмовитися возити людей, якщо влада буде і далі без жодних пояснень забороняти їм працювати...

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/V-Kieve-nazrevaet-transportnyy-perevorot.html

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Також «Сегодня» в публікації «В Україні продовжує дорожчати бензин» пише: зростання цін на бензин, яке почалося наприкінці лютого, не зупинилося на 11,30 грн. Експерти вважають, що нинішнє подорожчання - цінова політика окремих компаній...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/dorozhat-benzin.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Баланс тижня: Янукович шукає формулу використання ГТС, Кабмін розробив програму порятунку економіки на 380 млрд, МВФ наполягає на підвищенні комунальних тарифів» подає аналіз основних подій минулого тижня...

http://economics.unian.net/rus/news/159462-balans-nedeli-yanukovich-ischet-formulu-ispolzovaniya-gts-kabmin-razrabotal-programmu-spaseniya-ekonomiki-na-380-mlrd-mvf-nastaivaet-na-povyishenii-kommunalnyih-tarifov.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Пасажирів аеропортів обкладуть новим податком» пише: на тлі масштабної кампанії зі здешевлення авіаквитків Мінтранс РФ пропонує ввести новий збір з пасажирів...

http://izvestia.ru/news/546004

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Також «Известия» в публікації «Чиновників навчать шукати корупціонерів серед своїх» пишуть: Міністерство праці та соціального захисту за ініціативою Кремля розробило антикорупційні рекомендації, обов'язкові для виконання чиновниками усіх рівнів...

http://izvestia.ru/news/545850

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«Ведомости» в публікації «Мінпраці придумав, як зняти з держави зобов'язання платити великі пенсії» пишуть: розроблена нова пенсійна формула. На максимальну пенсію зможе розраховувати тільки той, хто сплачував внески 30 років з максимальної зарплати...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/9693441/pensiya_za_bally

(УНІАН)