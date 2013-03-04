Переговори Януковича і Путіна пройдуть у резиденції “Завідово” Тверської області

Москва. Переговори Президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна пройдуть у заміській резиденції російського Президента “Завідово”, Тверська область.

Як передає кореспондент УНІАН, планується, що В.Янукович прибуде до підмосковного аеропорту «Внуково-2» о 15.00 (о 13.00 за київським часом).

Після цього на вертольоті здійснить переліт у резиденцію «Завідово».

Заплановані двогодинні переговори з російським колегою В.Путіним.

За підсумками переговорів не планується спілкування з журналістами, проте згідно з програмою візиту представники ЗМІ зможуть взяти участь у протокольній зйомці.

Після переговорів з В.Путіним Президент України на вертольоті повернеться до аеропорту, звідки відправиться до Києва.

Як повідомляв УНІАН, вчора прес-служба Президента РФ повідомила, що під час зустрічі В.Путіна і В.Януковича обговорюватиметься питання ціноутворення і обсяги поставок газу до України, а також співпраця України з Митним союзом.

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