З плану перевірок виключено майже 1 тис. малих і середніх підприємств

За результатами розгляду подання прокуратури Києва Головне управління Держтехногенбезпеки виключило з плану перевірок на 2013 рік 995 суб’єктів малого та середнього бізнесу.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, перевіркою встановлено, що контролери запланували на 2013 рік провести перевірки підприємців-спрощенців з низьким та середнім ступенем ризику – магазини, ресторани, кафе, піцерії, відділення банків, діагностичні центри тощо.

Натомість, згідно з законодавством, органам державного контролю заборонено здійснювати заходи державного нагляду у сфері господарської діяльності стосовно фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування та діяльність яких не віднесена до високого ступеня ризику.

Прокуратура Києва внесла подання начальнику Головного управління Держтехногенбезпеки у м. Києві, за результатами розгляду якого з плану перевірок на 2013 рік виключено 995 суб’єктів малого та середнього бізнесу, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 7 контролерів.