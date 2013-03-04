Євросоюз чекає від України «іміджевого прориву» - німецький політолог

Німецький політолог Андреас Умланд вважає, що уряди країн-членів ЄС підтримають Угоду про асоціацію, якщо Україна зробить «іміджевий прорив».

Про це він сказав в інтерв'ю «Телекритиці».

«Україні потрібен якийсь іміджевий прорив. Тобто потрібна зміна бачення України Заходом, щоб прості європейці зрозуміли, що є прогрес. І лише тоді всі уряди 27 країн можуть підтримати Угоду про асоціацію», - сказав політолог.

На його думку, в Україні існує фундаментальне непорозуміння стосовно Європейського Союзу, «що це - така держава, яка має уряд», і якщо з цим урядом домовитися, то він підпише з Україною Угоду про асоціацію. А.Умланд зазначив, що насправді проблема в тому, що провідні представники Євросоюзу в якійсь мірі виступають більше дипломатами, ніж політиками. «Вони посередники між країнами – членами ЄС і Україною. І навіть дуже хороші стосунки між Януковичем і, наприклад, паном Баррозу не матимуть якогось вагомого політичного ефекту. Тому що остаточне рішення ухвалюється урядами країн – членів ЄС (їх 27). І тому є якась ілюзія щодо того, що потрібно домовитися, попрацювати з керівництвом ЄС – і тоді все складеться», - сказав політолог.

Він також назвав міфом, який поширюють українські ЗМІ, що Україна – дуже важлива країна, має велике геополітичне значення, великі ринки, і що це дуже цікаво ЄС. «Насправді, мені здається, головна мотивація ЄС, чому існує програма «Східного партнерства» і чому йде робота над Угодою – це безпека, це стабілізація країн навколо Європейського Союзу. Це егоїстичний інтерес, але він співпадає з інтересом українського народу», - сказав політолог.

Відповідаючи на питання про те, чому в європейських ЗМІ, які пишуть про Україну, останнім часом домінує справа Юлії Тимошенко і чому інша Україна їм не цікава, А.Умланд сказав: «Так, це певна патологія бачення Заходом України. Про Україну просто дуже мало відомо. І Тимошенко – це одна з тем, з якою люди на Заході асоціюють Україну». Він зазначив, що в Європі, на жаль, мало хто розуміє, в чому різниця між Україною і Росією. «Відіграє роль і те, що Тимошенко красива жінка, її дочка теж. І для телебачення це завжди добре. Крім того, присутній якийсь трагічний момент, а для журналістики це цікаво, напевно», - додав А.Умланд.

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