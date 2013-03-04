Янукович і Путін проводять зустріч «без краваток»

Москва. У заміській резиденції “Завідово” почалася зустріч президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, зустріч відбувається у форматі «без краваток» і почалася на годину пізніше, ніж було заплановано попередньою програмою.

Як відзначив Президент України, на зустрічі планується обговорити весь комплекс двосторонніх питань, зокрема, співпрацю в газовій сфері, питання атомної енергетики, літакобудування, розвиток регіональних зв'язків, а також співпрацю України з Митним союзом.

В.Янукович сказав, що під час переговорів із російським колегою хотів би обговорити питання, в які потрібно вносити корективи, а з деяких - прискорити спільні дії.

«Спасибі велике за запрошення і можливість побачиться і, як то кажуть, звірити годинник», - сказав В.Янукович.

Він сказав, що після зустрічі з В.Путіним в Ялті влітку минулого року почали виконуватися практично всі рішення, які були прийняті разом із російськими колегами.

У свою чергу В.Путін зазначив, що зустрічі з Президентом України відбуваються регулярно і, крім того, відносини між країнами підтримуються на всіх рівнях — МЗС двох країн, міністерств економіки.

Водночас він сказав, що спостерігається скорочення товарообігу між Україною і РФ. За словами Президента Росії, в позаминулому році він був більш як 50 млрд дол., а в 2012 — 45 млрд дол. При цьому він нагадав, що, незважаючи на це, сторони мають гарні проекти в різних галузях економіки, зокрема високотехнологічних — космос, авіабудування, енергетика.

«Звичайно, не без проблем. Є й проблемні питання, але в цілому робота йде, йде успішно. І я дуже радий вас бачити і обмінятися думками щодо того, що стримує нашу співпрацю, і що потрібно зробити, щоб вона розвивалася більш швидкими темпами», - сказав В.Путін.