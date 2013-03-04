Полігон "Нитка" хочуть здавати в оренду іншим країнам за погодженням з Росією

Міністерство оборони України розглядає питання про надання іншим країнам, крім Росії, можливість використовувати військовий полігон “Нитка” у Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Олійник на прес-конференції «Збройні сили України: на шляху реформ».

“Якщо будуть інші країни, їхні Збройні сили, висловлювати зацікавленість до цього об’єкту, то будемо ставити питання, щоб не тільки одна країна могла його використовувати, а за згодою з Росією надавати в оренду й іншим країнам”, - сказав О.Олійник.

Як повідомляв УНІАН, нині полігон злітно-посадкових систем “Нитка”, відповідно до укладених угод, використовує ВМФ РФ.

Довідка УНІАН. «Нитка» (наземний випробувальний тренувальний комплекс авіаційний) - спеціальний наземний навчально-тренувальний комплекс, який імітує палубу авіаносця і призначений для відпрацювання техніки зльоту і посадки літака на авіаносець. Розташований на аеродромі Новофедорівка, неподалік від міста Саки в Криму.

Раніше на той час міністр оборони України Михайло Єжель заявляв, що полігон «Нитка» не становить значного інтересу для України, оскільки українська армія не має ані авіаносців, ані палубної авіації.