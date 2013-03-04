Анонс на 5 березня

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться прес-тур за участю міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка на найбільше овочесховище в Європі у селі Мартусівка Бориспільського району Київської області. Журналістам продемонструють процес прийняття, обробки та фасування овочевої продукції. Після цього міністр аграрної політики і продовольства М. Присяжнюк поінформує присутніх про обсяги виробництва овочів і представить стан забезпечення овочесховищ.

* Прес-конференція на тему: "Презентація маркетингового дослідження "Поточний стан кредитування малих і середніх сільгоспвиробників України". Організатор - Проект USAID Агроінвест. Учасники: Ерік Блайх, керівник проекту USAID Агроінвест; Наталія Ліщитович, керівник напрямку "Розвиток фінансування МСП"проекту USAID Агроінвест; Ірина Алекса, директор представництва "Ти Ей Консалт", Олег Стоянов, фахівець з агрофінансірованію проекту USAID Агроінвест; представник Програми кредитування мікро-, малого та середнього підприємництва в Україні, Юрій Міняйлік, зам.директора Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики Міністерства аграрної політики та продовольства України, Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків; Хольгер Віфель, керівник Програми кредитування ММСП в Україні (ЄБРР).

* Відбудеться брифінг голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Миколи Пашкевича і нагородження учасників конкурсу "Енергоефективність. Простою мовою"

* Круглий стіл на тему: "Зовнішня реклама - діалог ринку і рекламодавців. Рік потому". Організатори - видання Marketing Media Review, дослідницька компанія Doors Consulting і оператор зовнішньої реклами Прайм груп. Питання: Загальносвітові тенденції розвитку ООН-індустрії; Тенденції та ключові події українського ООН-ринку в 2012 році; Що покращилося в дослідженнях зовнішньої реклами за 2012 рік, як і за рахунок чого зросла їх прикладна та репутаційна важливість для галузі? Якісні зміни в індустрії, що відбулися в 2012 році: сфери координації інтересів рекламодавців і операторів. Що ще потрібно зробити?

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров візьме участь у зустрічі з основними дистриб'юторами лікарських засобів з питань ліцензування.

* Відбудеться Загальні збори Київської міської організації роботодавців, в роботі яких візьмуть участь представники КМДА, керівництво Федерації роботодавців України та Федерації роботодавців Києва, депутати Київської міськради, відомі київські промисловці та підприємці, представники профспілок, громадські діячі, правозахисники. Розглядатимуться питання: необхідність перегляду оцінної вартості землі для підприємств Києва: чому київські підприємства не допускаються до участі в тендерах, які проводять основні розпорядники бюджетних коштів? Несвоєчасне повернення ПДВ столичним товаровиробникам тощо (зал засідань ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова).

* Прес-конференція на тему: "Як вирішити проблему українських доріг?". Учасники: експерт з оцінки William Invest Expert, координатор правозахисного руху "Взаємодопомога" Віктор Медвідь, правозахисник, представник аналітичного центру "Призма" Наталя Воробйова, представник громадського руху "Українська Альтернатива" Артем Стельмашов, громадський активіст ГО "Київське Віче" Вадим Торопов. Запрошені представники в.о. глави "Укравтодору" і начальник профільного департаменту Мінінфраструктури ("Інтерфакс-Україна", вул. Рейтарська, 8/5а). Телефони: (067) 569-28-97, e-mail: wmedvеd@ya.ru, (093) 882-23-63, e-mail: ammunadarba@gmail.com.

* Відбудеться відеоміст Москва-Київ на тему: «Підсумки візиту Президента України Віктора Януковича до Москви». Учасники в Києві: директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло Погребинський; керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, директор Інституту соціально-політичного проектування "Діалог" Андрій Миселюк. У Москві: директор Інституту країн СНД Костянтин Затулін; ген.директор Центру політичної кон'юнктури Сергій Міхєєв; ген.директор Центру політичної інформації Олексій Мухін.

* Відбудеться дискусія на тему: «Відновлення кредитування економіки: які механізми закладені для цього в державній Програмі Уряду». Організатор - ГО «Ліга фінансового розвитку». Запрошені: Олександр Дубихвіст, директор Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку НБУ; Галина Пахачук, директор Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів України, Сергій Подрєзов, голова правління АТ «Ощадбанк»; Борис Тимонькін, голова правління ПАТ «Укрсоцбанк», Сергій Мамедов, виконавчий директор НАБУ, голова правління АБ «Укргазбанк».

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