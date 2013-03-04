Останній призов в армію буде восени. Контрактникам обіцяють 6 тис. грн зарплати

Відповідно до Державної комплексної програми реформування і розвитку Збройних сил України, останній призов на строкову військову службу відбудеться восени 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник міністра оборони України Олександр Олійник повідомив на прес-конференції у Києві.

“У цьому році, у 2013-му, буде останній осінній призов до лав Збройних сил. У відповідності до цього терміну, розпочнеться робота по формуванню Збройних сил за контрактом”, - повідомив О.Олійник.

За його словами, перехід на контрактну службу дозволить значно підвищити рівень боєздатності української армії й ефективність витрачання коштів.

О.Олійник додав, що до контрактної армії набиратимуться військовослужбовці, які мають оперативно-стратегічний або оперативно-тактичний рівень військової освіти, високий рівень професійної підготовки, рівень кваліфікації не нижче другого класу, досвід служби у складі національних контингентів миротворчих військ та учасників бойових дій. О.Олійник зауважив, що пріоритет надаватиметься військовослужбовцям, які вільно володіють іноземними мовами.

Він зазначив, що заробітна плата контрактників становитиме 5-6,2 тис. грн.

О.Олійник додав, що останній призов строковиків до лав Збройних сил України не відрізнятиметься від призовів минулих років, під час яких набиралось до 40 тис. осіб.

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