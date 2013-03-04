Сенат Чехії звинуватив президента країни в державній зраді

Сенат Чехії (верхня палата парламенту) проголосував за внесення до Конституційного суду країни скарги на діючого Президента Вацлава Клауса за звинуваченням у державній зраді, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на чеське інформагентство ЧТК.

За цю постанову Сенату проголосували 38 парламентаріїв, 30 сенаторів були проти. Скарга буде передана до Конституційного суду завтра. Рішення суд може оголосити наприкінці березня.

Почати обговорення цього питання депутатів спонукала новорічна амністія, про яку оголосив Президент Чехії. Завдяки амністії було припинено судочинство за низкою справ, пов'язаних із шахрайством високопоставлених осіб. Крім того, сенатори вважають, що В.Клаус зволікав з підписанням законів і затягував призначення суддів Конституційного суду, зазначає ЧТК.

Відповідно до чинного законодавства, державною зрадою є "дії Президента, спрямовані проти суверенітету і територіальної цілісності, а також проти демократичного устрою". У випадку, якщо Конституційний суд Чехії визнає провину Президента, максимально можливе покарання для В.Клауса - втрата поста глави держави, він також не зможе знову балотуватися в Президенти.

Чеські аналітики зазначають, що рішення Сенату носить політичний характер. Другий президентський мандат В.Клауса закінчується 7 березня. Згідно з Конституцією, не можна перебувати на посту Президента Чехії більше двох термінів. Інавгурація обраного Президента Чехії Мілоша Земана відбудеться у Празькому Граді 8 березня.