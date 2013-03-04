ТОП-10 (4 березня)

У лютому до Пенсійного фонду надійшло 13,2 млрд грн - 102,5% від плану

Янукович призначив Шемчука головою Львівської області замість Костюка

Аграрний фонд закупив 1 млн тонн зерна врожаю 2013 року за форвардними контрактами

«Нафтогаз» у 2012 році добув в Єгипті 1614 млн барелів нафти

НКЦПФР підготувала законопроект про захист прав інвесторів

НБУ хоче обмежити готівкові розрахунки сумою в 150 тис. грн

Запорізький і Стаханівський феросплавні заводи відновили роботу

«Лукойл» продав українській групі СЄПЕК Одеський НПЗ

Доходи держбюджету зросли на 5% - до 54,5 млрд грн

Янукович хоче обговорювати співпрацю з МС в чотиристоронньому форматі

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У лютому до Пенсійного фонду надійшло 13,2 млрд грн - 102,5% від плану

У лютому від сплати єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду України надійшло 13,2 млрд грн, що становить 102,5% від плану.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики, про це заявив директор департаменту пенсійного забезпечення Мінсоцполітики України Микола Шамбір.

Як йдеться у повідомленні, за словами М.Шамбіра, в лютому поточного року, також як і в січні, план надходжень до Пенсійного фонду перевиконано.

«За оперативними даними, частка перерахованого єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду становила 13,2 млрд грн. Це 102,5% від плану. Крім того, якщо порівнювати з лютим 2012 року, то надходження також збільшились на 8,5%. Така постійна позитивна динаміка дозволяє прогнозувати, що пенсійні виплати для всіх громадян будуть своєчасними і виплачуватимуться в повному обсязі», - цитує прес-служба М.Шамбіра. Водночас, за його словами, на сьогодні підприємства мають заборгованість перед пенсійним фондом, зокрема зі сплати єдиного соціального внеску, у розмірі 3 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, міністр соціальної політики України Наталія Королевська спрогнозувала перевиконання дохідної частини бюджету Пенсійного фонду України в березні на 3-5%.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2013 рік з доходами 230,3 млрд грн, витратами 252,1 млрд грн і дефіцитом 21,8 млрд грн, що на 5,4 млрд грн (24,8%) менше фактичного показника в 2012 році.

З 1 січня 2013 року розмір мінімальної пенсії в Україні становить 894 грн, до 1 грудня 2013 року розмір мінімальної пенсії зросте до 949 грн.

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Янукович призначив Шемчука головою Львівської області замість Костюка

Президент України Віктор Янукович своїм указом призначив Віктора Шемчука головою Львівської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ розміщений на офіційному сайті Президента.

Іншим указом В.Янукович звільнив Михайла Костюка з посади голови Львівської ОДА.

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Аграрний фонд закупив 1 млн тонн зерна врожаю 2013 року за форвардними контрактами

Обсяг форвардних закупівель зерна врожаю 2013 року, проведених Аграрним фондом України, до 1 березня поточного року становив понад 1 млн тонн, йдеться в повідомленні Фонду.

Згідно з повідомленням, 1 березня Аграрний фонд уклав на Аграрній біржі форвардні контракти на закупівлю 32 тис. зерна майбутнього врожаю. До того ж аграрії за рахунок форвардних закупівель отримають 200 млн грн на проведення весняно-польових робіт.

У Фонді також нагадали, що в 2012 році були укладені форвардні контракти на закупівлю 775 тис. тонн зерна і авансовано аграріям 700 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Аграрний фонд України з 7 лютого взявся до укладання форвардних контрактів на закупівлю зерна врожаю 2013 року. На перші торги виставлялася заявка на закупівлю близько 100 тис. тонн зерна. У першому кварталі 2013 року Аграрний фонд України планує додатково закупити на умовах форварда близько 700 тис. тонн зерна.

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«Нафтогаз» у 2012 році добув в Єгипті 1614 млн барелів нафти

НАК «Нафтогаз України», який почав видобувати нафту в Єгипті в квітні 2010 року, в 2012 році вийшов на результат видобутку в 1614 млн барелів нафти, йдеться у звіті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Повідомляється, що за час робіт в Єгипті держкомпанія завершила буріння 28 свердловин і виявила 7 родовищ нафти і газу.

Раніше міністерство публікувало дані, згідно з якими «Нафтогаз» до жовтня 2012 року добув в Єгипті 1262 млн бар. нафти, до липня 2012 року - 900 тис. бар. нафти, до 30 червня 2011 року - 454 тис. бар;. до 30 вересня 2011 року - 560 тис. бар;. до 23 грудня 2011 року - 685 тис. бар;. до 31 березня 2012 року - 790 тис. бар.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2012 року НАК «Нафтогаз України», Міністерство нафти Арабської Республіки Єгипет та Єгипетська державна компанія GANOPE (Ganoub ель-Ваді Холдинг нафтова компанія) підписали концесійну угоду про розвідку та подальшої експлуатації двох нафтових блоків Wadi Mahareeth № 8 і № 9, розташованих у Східній пустелі Єгипту.

Площа концесійної території становить понад 20 тис. кв км.

13 грудня 2006 року між Арабською Республікою Єгипет, Єгипетською генеральною нафтовою корпорацією і НАК «Нафтогаз України» було укладено концесійну угоду на проведення нафтової розвідки та розробки запасів вуглеводнів східного блоку Алам Ель Шавіш Іст у Західній Пустелі АРЄ загальною площею 994 кв км.

Проект видобутку "Нафтогазом" нафти в Єгипті здійснюється в рамках державної програми диверсифікації джерел постачання вуглеводнів до України.

GANOPE є державною єгипетською компанією, яка володіє ексклюзивними концесійними правами на всій території Південного Єгипту.

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НКЦПФР підготувала законопроект про захист прав інвесторів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розробила проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», який передбачає впровадження на вітчизняному ринку цінних паперів інституту похідного позову, повідомляє прес-служба НКЦПФР.

«Цим документом ми пропонуємо привнести в українське законодавство один з ефективних інструментів захисту своїх прав для учасників ринку - похідний позов і таким чином наблизити вітчизняну законодавчу базу до міжнародних стандартів», - відзначили в прес-службі.

За словами члена НКЦПФР Анатолія Амеліна, механізм похідного позову полягає в наданні акціонерам, які володіють часткою не менше 5%, права звернутися до суду від імені суспільства для притягнення до відповідальності посадових осіб товариства за збитки, завдані їх незаконними діями.

«На жаль, в українській практиці є досить поширеною ситуація, коли посадові особи товариства або учасник завдають шкоди суспільству через вимивання активів і отримання прибутку і, при цьому, блокують будь-які спроби учасників оскаржити такі дії або притягнути винних посадових осіб до відповідальності за непрямі збитки акціонерів, зниження капіталізації компанії, несплату дивідендів», - цитує прес-служба А.Амеліна.

Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю України, Господарського процесуального кодексу України та Закону України «Про акціонерні товариства», зазначає прес-служба регулятора.

У прес-службі також зауважили, що необхідність розробки зазначеного законопроекту передбачена Планом заходів щодо підвищення показників України в рейтингу Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації «Ведення бізнесу», затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Документ буде розміщений на сайті НКЦПФР для отримання коментарів від учасників ринку і громадськості та погоджений із зацікавленими міністерствами та відомствами.

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НБУ хоче обмежити готівкові розрахунки сумою в 150 тис. грн

Національний банк України оприлюднив проект постанови про встановлення граничної суми готівкового розрахунку у розмірі 150 тис. грн, повідомила журналістів на брифінгу заступник голови Національного банку України Віра Ричаківська.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.Ричаківської, проект постанови про встановлення граничної суми готівкового розрахунку оприлюднено на офіційному сайті НБУ для громадського обговорення, яке триватиме до 8 квітня. Після обговорення одержані пропозиції будуть розглянуті, і проект передадуть на затвердження Правлінню НБУ.

Проект передбачає розширення кола осіб, розрахунки між якими не можуть здійснюватися у готівковій формі, а також обмеження граничної суми проведення розрахунків у готівковій формі між фізичними особами до 150 тис. грн. Обмеження стосуються розрахунків відносно 1 особи по одному або кількох документах в межах одного дня. Згідно з проектом, тепер такі розрахунки здійснюватимуться з використанням банківських інструментів для здійснення безготівкових розрахунків (платіжна карта, поточний рахунок).

«Зміни націлені на обмеження готівки в обороті, спрямування коштів в економіку держави, активізацію безготівкових розрахунків і детінізацію економіки», - акцентувала увагу В.Ричаківська.

Згідно із заявою чиновників НБУ, ці обмеження не торкнуться 90% населення, оскільки такі розрахунки між фізичними особами здійснюються 1 раз у кілька років.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року голова Національного банку України Сергій Арбузов заявив, що Нацбанк може встановити граничний розмір розрахунків готівкою для фізичних осіб мінімум у 150 тис. грн вже у 2013 році. За його словами, більшість громадян навіть не помітять цієї норми, оскільки вона вводиться для відстежування недобросовісних громадян, які не хочуть платити податки.

Перед цим восени 2012 року Верховна Рада прийняла закон, яким надала право НБУ вводити обмеження на розрахунки готівкою.

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Запорізький і Стаханівський феросплавні заводи відновили роботу

Великі вітчизняні виробники феросплавів - Запорізький і Стаханівський феросплавні заводи відновили роботу, сказано у повідомленні, розміщеному на сайті Української асоціації виробників феросплавів (УкрФА).

«1 березня 2013 року відновили роботу ПАТ «Запорізький завод феросплавів» (ЗЗФ) і ПАТ«Стаханівський завод феросплавів» (СЗФ)», - сказано у повідомленні.

Це стало можливим після проведення переговорів і встановлення обґрунтованих тарифів на електроенергію для підприємств.

«Відновлення роботи двох феросплавних заводів стало можливо завдяки реалізації доручення Президента України № 1-1/2340 від 30 серпня 2012 року, постанови Кабміну № 912 від 1 жовтня 2012 року, а також комплексу рішень щодо встановлення економічно обґрунтованої ціни електроенергії для низки електрометалургійних підприємств, прийнятих Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики (НКРЕ), Державним підприємством «Енергоринок», Радою оптового ринку електроенергії (ОРЕ)», - підкреслили в асоціації.

Також повідомляється, що відновлення завантаження виробничих потужностей ЗЗФ і СЗФ дозволить зберегти робочі місця для 2,2 тис. осіб на ЗЗФ і 1,2 тис. осіб на СЗФ, а також прийняти на роботу для виходу підприємств на повну потужність понад 1 тис. осіб на ЗЗФ і 0,1 тис. осіб на СЗФ.

На офіційному веб-порталі уряду, в інформації про те, що підприємства відновили роботу, повідомляється, що підприємства беруть на себе низку соціальних зобов'язань: відновити робочі місця, не мати заборгованості із зарплати і забезпечити її підвищення.

Водночас уряд зобов'язується надати електрометалургійним підприємствам на період до 31 грудня 2013 року право закуповувати електроенергію для технологічних потреб металургійного виробництва на оптовому ринку електроенергії України за оптовою ринковою ціною без нарахувань.

«Заводи також повинні щоквартально звітувати про обсяги інвестицій в Міжвідомчій комісії з вивчення проблемних питань, пов'язаних з діяльністю електрометалургійних підприємств, і щомісяця - про фактичні питомі витрати електроенергії в Держенергоефективності, реалізовувати продукцію на внутрішньому ринку за цінами, які без ПДВ не відрізняються від експортних цін, реформувати систему закупівлі і збуту продукції з вилученням офшорних посередників», - сказано на урядовому порталі.

Також підприємства зобов'язуються забезпечити загальне споживання електроенергії на технологічні потреби металургійного виробництва у період дії Меморандуму в обсягах не менше 900 млн кВт/год - на Стаханівському заводі феросплавів і 1500 млн кВт/год - на Запорізькому заводі феросплавів.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році СФЗ скоротив сумарне виробництво продукції на 19% - до 168,8 тис. тонн, а ЗФЗ на 5,4% - до 198,9 тис. тонн.

На початку грудня 2012 року керівництво Запорізького і Стаханівського феросплавних заводів звинуватило раду державного підприємства «Енергоринок» у зриві виконання постанов уряду про встановлення економічно обґрунтованих тарифів на електроенергію.

30 серпня 2012 року Президент України Віктор Янукович дав письмове доручення Кабміну, яким вимагав до 1 жовтня вжити заходів щодо «розробки та впровадження справедливих тарифів для великих електрометалургійних підприємств».

У відповідь 1 жовтня уряд прийняв постанову № 912, якою зобов'язав ДП «Енергоринок» у період з 1 жовтня 2012 року по 1 березня 2013 року продавати Запорізькому і Стаханівському феросплавним заводам електроенергію за економічно обґрунтованими тарифами, проте «Енергоринок» зірвав виконання урядових постанов.

З 1 грудня 2012 року виробництво на цих двох підприємствах було частково зупинено.

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«Лукойл» продав українській групі СЄПЕК Одеський НПЗ

Найбільша приватна російська нафтова компанія «ЛУКОЙЛ» продала українській групі «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК) 99,6% акцій Одеського нафтопереробного заводу, повідомляє компанія «Лукойл».

Згідно з повідомленням, угоду планується закрити до 1 червня 2013 року після виконання сторонами низки попередніх умов.

«ЛУКОЙЛ» ухвалила рішення про продаж Одеського НПЗ в рамках затвердженого плану реструктуризації зарубіжних нафтопереробних активів», - сказано в повідомленні компанії.

Як повідомляв УНІАН, група компаній «Газ України», яка наприкінці лютого 2013 року заявила про консолідацію своїх активів під новим брендом «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК), проявляє інтерес до придбання Одеського і Лисичанського нафтопереробних заводів.

Одеський нафтопереробний завод (м. Одеса), який із жовтня 2010 року зупинив роботу з ініціативи власника - компанії «ЛУКОЙЛ», здатний щорічно переробляти 2,8 млн тонн нафти. Завод належить «ЛУКОЙЛу» з 2000 року.

З липня 2005 року по березень 2008 року Одеський НПЗ перебував на широкомасштабній модернізації. Проведена модернізація підприємства відкрила можливість збільшити глибину переробки нафти з 56,02% (у 2004 році) до 78%, наростити на 2% відбір світлих нафтопродуктів і випуск вакуумного газойлю, зменшити виробничі втрати на 0,56%. Модернізація заводу дозволила випускати бензин за стандартом Євро-3, дизельне паливо - за стандартом Євро-4.

У жовтні 2010 року «ЛУКОЙЛ» зупинив роботу Одеського НПЗ. Найбільша в РФ приватна нафтова компанія своє рішення пояснила низькою рентабельністю і несприятливою кон'юнктурою українського ринку.

У 2011 році «ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ» збільшив чистий збиток на 3,7%, порівняно з 2010 роком, до 795,841 млн грн.

Компанії «ЛУКОЙЛ» належать 6 нафтопереробних заводів у Росії і за кордоном: в Україні, Болгарії та Румунії. Їх сукупна потужність становить14 млн тонн нафти на рік.

Основним акціонером групи компаній «Газ Україна» є Сергій Курченко, який здобув широку популярність в ЗМІ у зв'язку з купівлею наприкінці 2012 року у харківського бізнесмена Олександра Ярославського футбольного клубу «Металіст» за 300 млн дол.

За інформацією, розміщеною на офіційному сайті ФК «Металіст», зараз група компаній «Газ України» включає структури, що займаються торгівлею природним і скрапленим газом, нафтопродуктами, банківською діяльністю, біржовою торгівлею, будівництвом та іншими напрямками. Річний оборот групи становить близько 10 млрд дол.

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Доходи держбюджету зросли на 5% - до 54,5 млрд грн

За оперативними даними Державної казначейської служби України, до загального та спеціального фондів Державного бюджету у січні-лютому 2013 року надійшло 54,5 млрд грн, що на 2,7 млрд грн (5,1%) більше показника січня-лютого 2012 року, йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті відомства.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2013 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 23,2 млрд грн, що 1,5 млрд грн (на 6,8%) більше, ніж за аналогічний період 2012 року. Згідно з повідомленням Держказначейства, до загального фонду держбюджету надійшло 20,1 млрд грн, що на 2 млрд грн (на 10,8%) більше минулорічного показника, до спеціального фонду - 3,1 млрд грн.

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Янукович хоче обговорювати співпрацю з МС в чотиристоронньому форматі

Москва. Питання про формат співпраці України з Митним союзом Росії, Білорусі і Казахстану має обговорюватися у чотиристоронньому форматі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент України Віктор Янукович сказав перед початком зустрічі з Президентом РФ Володимиром Путіним.

«Сьогодні йдеться про формат співпраці між Україною і країнами Митного союзу. Тут не може бути простого рішення — прийняли і вступили. Йдеться про процес, який передбачає внутрішньодержавні процедури... Сам формат роботи з Митним союзом має визначатися на чотиристоронніх переговорах», - сказав В.Янукович.

Він відзначив, що Росія грає велику роль у Митному союзі, і на даному етапі ведуться переговори тільки з РФ. Водночас Президент України додав, що на різних зустрічах до обговорення цього питання приєднуються представники Казахстану і Білорусі. В.Янукович підкреслив, що сьогодні це питання також обговорюватиметься.

«Я публічно про це говорив, що ми зацікавлені в тому, щоб розглянути ці документи», - сказав В.Янукович і додав, що розмов і експертних оцінок з приводу доцільності вступу України до МС дуже багато.

Він відзначив, що на сьогодні триває політична дискусія, а не розгляд питань в економічній площині.

В.Янукович повідомив, що Україні треба починати працювати з Євразійською економічною комісією.

«Коли ми почнемо практично розглядати ці документи, буде повна зрозумілість у частині приєднання, адже всі ці документи мають пройти внутрішньодержавні процедури, як вони проходили усередині держави в усіх трьох країнах, і про це йде мова», - підкреслив В.Янукович.

Водночас він відзначив, що Україна дуже сильно відстала від Митного союзу у питанні створення нормативної бази, яка формувалася протягом восьми років. Він додав, що на сьогодні Україна практично не приєдналася ні до одного акту Митного союзу.

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