Переговори Януковича і Путіна йшли декілька годин. Президент України вилетів до Києва в 3.00 мск.

Москва. Президент України Віктор Янукович 4 березня вночі вилетів до Києва після багатогодинних переговорів з Президентом Росії Володимиром Путіним у заміській резиденції «Завідово» (Тверська область).

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, літак Президента України вилетів до Києва близько 3.00 мск.

«Спочатку програмою візиту передбачалося, що переговори у форматі сам на сам займуть близько двох годин і закінчаться о 18.00 мск, проте президенти двох країн працювали набагато довше. Спілкування закінчилося близько 2.00 мск 5 березня», - повідомило джерело агентства.

Після цього В.Янукович на вертольоті зробив переліт до аеропорту, звідки близько 3.00 мск вилетів до Києва.

За інформацією осіб, що брали участь у підготовці зустрічі на території резиденції «Завідово», для української делегації було виділено окремий особняк, на якому майорів прапор України. Як пояснили УНІАН, були створені всі умови для того, щоб В.Янукович у разі потреби міг залишитися на ніч.

У ході переговорів В.Янукович і В.Путін обговорили співпрацю двох країн в газовій сфері, питання добудови третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС, активізацію роботи з спільного виробництва літаків сімейства Ан, питання регіональної співпраці. Однією з головних тем стала взаємодія України з Митним союзом. Причому, питання про форму такої співпраці було поставлене російським журналістом видання LifeNews безпосередньо в ході протокольної зйомки перед початком зустрічі президентів, що не відповідає загальноприйнятій практиці (питання в ході протоколу зазвичай не задаються).