ЄС і Японія вже в березні розпочнуть переговори щодо зони вільної торгівлі

Євросоюз і Японія планують розпочати в березні переговори про укладення двосторонньої угоди про вільну торгівлю, повідомило РІА "Новости" джерело в Європарламенті.

"Переговори планується розпочати в березні", - сказав співрозмовник агентства.

У Європарламенті побоюються, що угода про вільну торгівлю ЄС-Японія може мати негативні наслідки для європейського автопрома. Головним пріоритетом ЄС є пошук вирішення проблеми нетарифних бар'єрів на японському ринку і надання підприємцям з країн ЄС доступу до японського спільного ринку закупівель.

Японія є другим за величиною торговельним партнером ЄС в Азії після Китаю. У 2011 році імпорт ЄС з Японії становив 67,5 млрд євро. Основна стаття імпорту - машинне і транспортне устаткування, а також продукція хімічної промисловості.

Прогнозується, що набуття чинності угоди про вільну торгівлю з Японією збільшить ВВП ЄС на 0,8%. При цьому експорт ЄС до Японії може зрости на 32,7%, а японський експорт у ЄС - на 23,5%. Очікується, що в результаті угоди буде створено понад 400 тисяч нових робочих місць.

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