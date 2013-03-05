ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 5 березня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Фінансові підсумки дня: В Україні планують обмежити готівкові розрахунки, а на ринку євробондів - активність» подає огляд основних економічних подій за 4 березня...

http://delo.ua/finance/finansovye-itogi-dnja-v-ukraine-planirujut-ogranichit-nalichnye-ra-198789/

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Також «Дело» в публікації «Чому оператори не поспішають запроваджувати послугу збереження номерів для абонентів» пише: НКРЗІ досі не передав мобільним операторам текст правил надання послуги MNP (послуги, що дозволяє міняти абонентам мобільного оператора зі збереженням номера). Нові правила набувають чинності з 1 грудня...

http://delo.ua/tech/pochemu-operatory-ne-toropjatsja-vnedrjat-uslugu-sohranenija-nomerov-198618/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Лукойл» вийшов з довгобуду», в якому пише: в «Лукойлі» таки ухвалили рішення продати Одеський НПЗ, який простоює з 2010 року. Спочатку в компанії намагалися домовитися з владою країни про зміну логістики поставок нафти на підприємство, що могло б зробити його рентабельним. Однак у підсумку «Лукойл» підписав угоду про продаж НПЗ з українською компанією ВЕТЕК підприємця Сергія Курченко, який нещодавно викупив харківський футбольний клуб "Металіст" в Олександра Ярославського. Сума операції оцінюється в 250 млн доларів...

http://www.kommersant.ua/doc/2140043

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Бесіда з перешкодами» пише: 4 березня президент Віктор Янукович провів переговори зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Спілкування зі ЗМІ не планувалося, але російська сторона знайшла можливість обійти цю домовленість - журналісти, всупереч протокольним правилам, втрутилися в розмову глав держав, акцентувавши їх увагу на питаннях взаємодії України і Митного союзу...

http://www.kommersant.ua/doc/2140198

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«Сегодня» в публікації «Квартири і машини українці купуватимуть за безготівку» пише: вже в травні гранична сума розрахунків готівкою як для фізичних, так і для юридичних осіб може бути обмежена 150 тисячами гривень...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Kvartiry-i-mashiny-ukraincy-budut-pokupat-po-beznalu.html

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Також «Сегодня» в публікації «За що робили замах на Вадима Рабіновича: всі версії» пише: вибух могли замовити бізнесмени, щоб залякати президента Всеукраїнського єврейського конгресу...

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Za-chto-pokushalis-na-Vadima-Rabinovicha-vse-versii.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Банківські депозити: поле чудес у країні дурнів» пише: за підрахунками експертів, під матрацами в українців знаходиться до 70 млрд дол. Ці гроші можуть влитися в банківську систему країни, якщо ніщо не перешкодить. Наприклад, реалізація законодавчих ініціатив про повну заборону валютних депозитів і оподаткування процентів за вкладами населення...

http://economics.unian.net/rus/news/159611-bankovskie-depozityi-pole-chudes-v-strane-durakov.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Держкорпорації навчать ощадливості» пише: для підвищення рентабельності «Ростехнологій», ОАК, «Уралвагонзавода» та інших компаній уряд пропонує створити їм нову посаду - «замкерівника з контролю за витратами»...

http://izvestia.ru/news/546082

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Також «Известия» в публікації «Росія створить перший далекомагістральний літак з часів СРСР» пишуть: Об'єднана авіабудівна корпорація приступила до створення лайнера на базі ще не реалізованого проекту МС-21...

http://izvestia.ru/news/546012

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«Ведомости» в публікації «ВШЕ пропонує міністрам почати звітувати перед суспільством» пишуть: міністрам, керівникам служб і агентств запропоновано написати декларацію - 3-5 зобов'язань перед суспільством, які вони беруть на себе на початку року та про виконання яких повинні відзвітувати наприкінці...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/9743951/ministry_pravdy

(УНІАН)