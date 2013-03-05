Анонс на 6 березня

* Під головуванням Прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Прес-конференція на тему: «До чого призведе введення податку на депозити?». Учасники: народний депутат, представник фракції Компартії України Спиридон Кілінкаров, колишній заступник голови НБУ, директор з інвестиційних відносин «Унікредит Банку» Ярослав Солтис, екс-заступник голови НБУ Сергій Яременко.

* Працівники ТОВ «Чисті матеріали» з м. Бровари пікетуватимуть Посольство США. Учасники вимагатимуть від американської дипломатичної установи озвучити ставлення посольства до позиції власника компанії ТОВ "Чисті матеріали" громадянина США Родіона Могильовського у конфлікті з трудовим колективом цього підприємства. Також під час пікетування представникам посольства передадуть перелік вимог робітників щодо Колективного договору.

* 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Гальма антикорупційних реформ: факти, цифри, персоналії». Днями Президент України публічно визнав корупцію причиною невдачі всіх реформ, оцінивши щорічні збитки для держбюджету в 20 млрд грн. За цим стоять конкретні органи і чиновники, які гальмують боротьбу з корупцією. Державна програма запобігання та протидії корупції вартістю понад 800 млн грн. фактично не фінансується і не виконується. Антикорупційні ініціативи громадськості та пропозиції експертів чиновники свідомо ігнорують, створюючи всілякі перепони в реалізації Національної антикорупційної стратегії, схваленої главою держави. Хто в цьому винен? Чим все це може обернутися для країни? І що потрібно було б робити? Про це піде мова на прес-конференції, яка стане заключним етапом вуличної акції громадського протесту під Адміністрацією Президента України та Кабінетом Міністрів, яка проходитиме з 09-00. Учасники: Олексій Хмара, керівник Transparency International Україна; Богдан Якимюк, голова Антикорупційної Ради України. Захід проводиться за підтримки програми MATRA (Посольство Королівства Нідерландів) і МФ «Відродження» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: +38-044-361-78-28, +38-094-926-48-28. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Круглий стіл на тему: "Розвиток системи безготівкових розрахунків в Україні". Запрошені представники: Нацбанку; Держслужби фінансового моніторингу України; українських банків і банківських асоціацій; ріелтерських асоціацій; автомобільних імпортерів і дилерів; провідні економічні експерти; юристи.

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики. Питання: Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (щодо запровадження механізму державної реєстрації обладнання); Проект Закону про внесення змін до статті 265 Податкового кодексу України про об'єкти житлової нерухомості; Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців, які не мають найманих працівників тощо.

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань соціальної політики та праці, під час якого розглядатимуться: проект Закону про внесення змін до ст.4 Закону України "Про зайнятість населення" (щодо усунення законодавчих перешкод у реалізації членами особистих селянських господарств права на соціальний захист в разі настання безробіття); проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення гласності та прозорості в діяльності фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування); проект Закону про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" тощо.

* Круглий стіл, організований Держагентством автомобільних доріг України і присвячений обговоренню стану доріг, причин їх інтенсивного руйнування, проблем та перспектив розвитку дорожньої галузі. Питання: стан мережі доріг загального користування та причини їх інтенсивного руйнування, заходи щодо аварійного ремонту доріг; обсяги робіт з будівництва та ремонту доріг за останні роки і стан доріг, впровадження сучасних матеріалів та новітніх технологій, технічне переоснащення дорожньої галузі; фінансування автомобільних доріг; усунення порушень, виявлених Генпрокуратурою, Держфінінспекцією, внутрішнім аудитом Укравтодору, основні напрямки розвитку автомобільних доріг загального користування. З боку представників Укравтодору будуть надані роз'яснення з проблемних питань та критичних зауважень з цього приводу, розглянуті та обговорені пропозиції з боку учасників круглого столу.

* 15-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Депутат Царьов має намір ліквідувати Держсільгоспінспекцію: сільгосппродукція стане значно дешевшою?». Державна інспекція сільського господарства України є анахронізмом ленінських часів і до 2002 року носила назву Хлібної інспекції, яка контролювала ринок зерна і видавала сертифікат якості. На діяльність Держсільгоспінспекції в 2013 році з бюджету виділено 327 млн. грн.. Така ж сума - на забезпечення швидкої медичної допомоги та боротьбу зі СНІДом. Чим насправді займається ця організація: дублює функції інших органів, бере хабарі і проводить непотрібні перевірки? Чому самим аграріям існування такого держоргану заподіює мільярдні збитки? Яким чином ліквідація Держсільгоспінспекції змінить ціну на сільгосппродукцію? Як це відіб'ється на бізнесі і споживачах? Народний депутат України Олег Царьов, автор законопроекту, що передбачає ліквідацію Держсільгоспінспекції вже цього року, надасть детальну інформацію про свою ініціативу.

* Відбудеться традиційна Пряма лінія читачів газети «Комсомольська правда в Україні» і глави Гідрометцентру України Миколи Кульбіди. Питання: Коли в Україні закінчаться морози? Яким буде майбутнє літо? Чи відіб'ються аномальні перепади температур на врожаї озимих культур?

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