Держлікслужба відзвітувала, скільки вже видала ліцензій на імпорт ліків

Станом на 5 березня кількість ліцензій, виданих на імпорт лікарських засобів за новими правилами, становила 129 штук, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерстві охорони здоров'я з посиланням на оперативні дані Державної служби з лікарських засобів.

Водночас, згідно з повідомленням, прийнято 132 заяви від імпортерів на отримання ліцензії.

Як повідомляв УНІАН, серед тих, хто вже отримав ліцензію, - 5 найбільших дистриб'юторів ліків, які сумарно контролюють 90% лікарського ринку, а також компанія «Ліки України» - провідний постачальник психотропних препаратів.

Наразі діє спрощена процедура видачі ліцензій. Як очікується, в Україну без ускладнень надійдуть вакцини, препарати для лікування хворих з онкологічними захворюваннями, хворих на гемофілію, туберкульоз, гепатит, ВІЛ/СНІД, оскільки імпортери повідомили, що вже отримали необхідні ліцензії.

Нагадаємо, влітку 2012 року Верховна Рада прийняла закон про ліцензування окремих видів діяльності, в тому числі ліцензування імпорту лікарських засобів. Положення закону про ліцензування імпорту набули чинності з 1 березня 2013 року.

Протягом січня-лютого представники професійних асоціацій, а також провідні менеджери Європейської бізнес асоціації та Американської торговельної палати неодноразово зверталися до української влади з проханням скасувати дію закону про ліцензування ліків, називаючи його непотрібним і таким, що веде до нагромадження ринкових обмежень і, як наслідок, до дефіциту, підвищення цін на ліки, а то й повного зникнення великої кількості ліків імпортного виробництва, що не мають аналогів в Україні. Водночас у Держлікслужбі багаторазово звертали увагу, що з 1 березня умови отримання ліцензії максимально спрощені. Вартість ліцензії на імпорт ліків становить 1 тис. 147 грн.