У Кабміні розповіли, про що говоритимуть на завтрашньому засіданні

У середу, 6 березня, під головуванням прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів.

Як повідомляє урядовий портал, згідно з порядком денним, уряд розгляне зміни до деяких законів з питань національної безпеки і служби у військовому резерві, щодо стимулювання залучення інвестицій, а також Загальнодержавну соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки.

Також уряд розгляне зміни до законів щодо вдосконалення функціонування фондового ринку; зміни до деяких законодавчих актів, що стосуються правил паркування транспортних засобів та встановлення відповідальності за порушення правил паркування транспортних засобів; зміни до Закону "Про основи національної безпеки України", що стосуються кібернетичної безпеки України; зміни до деяких законодавчих актів щодо посилення державного захисту суддів.

Крім того, Кабмін розгляне питання створення національного природного парку "Мале Полісся"; української частини Українсько-російської міждержавної комісії; зміни у відомчій реєстрації транспортних засобів; питання складу Координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу; затвердження чисельності громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу, обсяги видатків для проведення призову у квітні - травні 2013 року тощо.