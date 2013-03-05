ТОП-10 (5 березня)

Уряд посилить контроль за приватною авіацією

Кабмін дозволив продавцям маркувати товари регіональними мовами

Затверджено графік перевірок Держфінінспекції на 2013 рік

У транспортному комплексі України в 2012 році освоєно понад 24 млрд грн інвестицій

Під час реконструкції «Борисполя» 3,7 млрд грн використано неефективно - Рахункова палата

Адміністрацію морських портів може очолити начальник Одеського порту

Україна в березні повинна виплатити 8,4 млрд грн за своїми борговими зобов'язаннями

Мінфін залучив 1,52 млрд грн на ОВДП-аукціоні 5 березня

«Нафтогаз» викупить у «Фідобанку» ОВДП на 415 млн грн

Nielsen вимірюватиме телеаудиторію в Україні замість GFK

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Уряд посилить контроль за приватною авіацією

Уряд має намір посилити контроль за безпекою польотів приватної авіації, повідомив у вівторок, 5 березня, на колегії Міністерства інфраструктури України віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами О.Вілкула, «Міністерству інфраструктури необхідно посилити контроль за дотриманням правил безпеки польотів приватної авіації».

Він також повідомив, що Міністерство інфраструктури розробить Програму безпеки польотів на 2013-2015 роки і галузеві програми з підвищення безпеки руху на маломірних суднах і на автомобільному транспорті.

«У 2012 році зросла кількість загиблих в аварійних ситуаціях з приватними повітряними суднами і маломірним морським і річковим транспортом», - сказав О.Вілкул.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Державної авіаційної служби, в січні 2013 року з повітряними суднами, які внесені до державного реєстру цивільних повітряних суден України, сталося 6 авіаційних інцидентів.

Ще 6 інцидентів сталося в січні 2013 року з повітряними суднами іноземних авіакомпаній.

У 2012 році з повітряними суднами, які внесені до державного реєстру цивільних повітряних суден України, сталося 118 авіаційних подій та інцидентів, зокрема одна катастрофа і одна аварія. З іноземними повітряними суднами на території України в 2012 році сталося 54 авіаційні події, зокрема 7 у грудні.

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Кабмін дозволив продавцям маркувати товари регіональними мовами

Кабінет Міністрів дозволив продавцям додавати до маркування, інструкцій щодо застосування товару українською мовою переклад регіональними мовами або мовами національних меншин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідну постанову Кабмін ухвалив на засіданні 4 березня.

«Тобто, продавці, які зацікавлені продати товар, зможуть доповнювати його відповідними текстами на мові, яка переважає в регіоні продажу», - відзначають в прес-службі.

Нагадаємо, що з 10 серпня 2012 р. набув чинності Закон України «Про засади державної мовної політики». Частиною 3 статті 26 Закону передбачено, що маркування товарів, інструкції щодо застосування і т.і. виконуються на державній мові і на регіональній мові або мові меншини.

На сьогодні остаточно не визначений механізм надання мовам національних меншин статусу регіональної мови. Право розміщувати поряд з текстом на державній мові переклад іншими мовами зараз належить лише виробникам товарів.

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Затверджено графік перевірок Держфінінспекції на 2013 рік

Кабінет Міністрів України затвердив основні напрями роботи Державної фінансової інспекції на 2013 рік.

Відповідне розпорядження Кабміну № 101-р від 20 лютого опубліковано на урядовому сайті.

Згідно з постановою, у 2013 році запланована ревізія використання бюджетних коштів та/або окремих напрямів фінансово-господарської діяльності, щодо яких встановлені такі граничні терміни подання результатів перевірок на розгляд Кабміну і Мінфіну: березень - за підсумками перевірки Казначейства, квітень - Фонду держмайна, червень - Мінагрополітики, липень - Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку, серпень - Мінрегіону і Антимонопольного комітету, листопад - Держрезерву і Пенсійного фонду, грудень - Мінсоцполітики та Міністерства закордонних справ.

Також постановою заплановане проведення ревізії фінансово-господарської діяльності окремих держпідприємств, зокрема в квітні («Турбоатом», «Машпроект»), у травні («Укртранснафта», «Державна продовольчо-зернова корпорація України», «Хліб України»), у червні (аеропорт «Бориспіль»), у серпні (порт «Октябрьськ», «Лисичанськвугілля»), у вересні («Укренерго») і грудні («Чорноморнафтогаз», «Антонов», «Електроважмаш», «Запорізький титано-магнієвий комбінат», «Одеський припортовий завод», «Укрнафта», «Укрінтеренерго»).

Здійснення контролю виконання вимог законодавства у сфері державних закупівель відповідно до постанови заплановано на постійній основі.

Як повідомляв УНІАН, Державна фінансова інспекція України в 2012 році перевірила 9 тис. підприємств і забезпечила відшкодування втрат державних ресурсів на загальну суму 1,9 млрд грн. У результаті контрольних заходів до бюджетів різних рівнів і бюджетних організацій перераховано 731,5 млн грн, ще 1,2 млрд грн становило відшкодування і поновлення незаконних, нецільових втрат і недостач ресурсів. Минулого року в результаті своєчасного втручання фінансовим інспекторам вдалося запобігти зайвій розтраті 1,7 млрд грн у рамках державних закупівель. Сумнівні торги були скасовані, а договори - розірвані.

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У транспортному комплексі України в 2012 році освоєно понад 24 млрд грн інвестицій

У транспортному комплексі України в 2012 році освоєно 24,4 млрд грн капітальних інвестицій, з яких 7,9 млрд грн, або 33%, становлять власні кошти підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на колегії Міністерства інфраструктури України повідомив віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул.

За його словами, для збільшення інвестицій у транспортну галузь необхідно широко використовувати можливості державно-приватного партнерства, яке дозволяє зокрема залучити інвестиції в реконструкцію портів і аеропортів.

«На умовах державно-приватного партнерства реконструюють аеропорти. За рахунок інвестора побудують термінальні комплекси, а за бюджетні кошти побудують нові злітно-посадкові смуги», - сказав він.

За словами О.Вілкул, «також держава створить можливості для розвитку аеропортів «Сімферополь», «Луганськ», а також Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) та інших».

Як повідомляв УНІАН, зокрема залізниці України в 2012 році інвестували в державні програми з розвитку залізничної інфраструктури майже 645 млн грн власних коштів.

У 2013 році залізниці України, згідно з фінансовим планом, скоротять інвестиції в модернізацію колій на 36,7% у порівнянні з 2012 роком - до 2,78 млрд грн.

В Україні на реконструкцію та будівництво доріг до Євро-2012 витрачено близько 2 млрд дол.

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Під час реконструкції «Борисполя» 3,7 млрд грн використано неефективно - Рахункова палата

Рахункова палата України під час аудиту встановила, що 3,693 млрд грн бюджетних асигнувань, виділених на будівництво та реконструкцію терміналів міжнародного аеропорту «Бориспіль», було використано неефективно і з порушенням законодавства внаслідок недостатнього контролю з боку Міністерства інфраструктури та організації «Укрєвроінфрапроект». Про це УНІАН повідомили в Рахунковій палаті у відповідь на офіційний запит агентства.

«Зокрема необгрунтоване корегування проекту будівництва терміналу D шляхом збільшення пропускної спроможності й будівництва ВІП-зони призвело до збільшення боргових кредитних зобов'язань МА «Бориспіль» на 2648,4 млн грн, тоді як для обслуговування делегацій і ВІП-персон вистачило б можливості терміналу С», - сказано в повідомленні Рахункової палати.

Згідно з повідомленням, масштабні інвестиції в проект виявилися економічно необгрунтованими, а збільшення пропускної спроможності аеропорту, що втричі перевищує потребу ринку, призвело до збільшення вартості авіаперевезень і зниження їх конкурентоспроможності.

Як повідомляв УНІАН, згідно з держпрограмою підготовки й проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, на підготовку до чемпіонату Євро-2012 передбачалося виділити 26 млрд грн. До того ж обсяг держгарантій із запозичень для реалізації проектів під Євро-2012 передбачався у розмірі 2,4 млрд грн.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

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Адміністрацію морських портів може очолити начальник Одеського порту

Виконувачем обов'язків начальника Адміністрації морських портів України може бути призначений начальник Одеського морського торгового порту (ОМТП) Юрій Васьков.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві інфраструктури, про це заявив міністр інфраструктури Володимир Козак під час колегії у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня 2012 року Верховна Рада України прийняла закон про морські порти. 8 червня Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про морські порти України».

Згідно з цим законом, в Україні буде створено Адміністрацію морських портів із метою утримання й забезпечення ефективного використання державного майна, переданого їй в господарське ведення, зокрема модернізації, ремонту, реконструкції та будівництва гідротехнічних споруд, інших об'єктів портової інфраструктури, розташованих у межах території й акваторії морського порту, та інших цілей.

Адміністрація морських портів має бути створена до 14 червня 2013 року.

Довідка УНІАН. Одеський морський торговий порт - найбільший порт в Україні й один із найбільших портів Чорноморсько-Азовського басейну, розташований у північно-західній частині Чорного моря на перетині торгових шляхів Сходу й Заходу. Порт приймає великі круїзні пасажирські судна довжиною до 300 м, осіданням до 11,5 м. Технічні можливості порту дозволяють обробляти понад 18 млн тонн сухих і 25 млн тонн наливних вантажів на рік.

2012 рік порт закінчив із чистим прибутком 416,1 млн грн, 2011 рік - 415,8 млн грн.

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Україна в березні повинна виплатити 8,4 млрд грн за своїми борговими зобов'язаннями

Обсяг платежів за державними борговими зобов'язаннями у березні становитиме 8,42 млрд грн, йдеться в аналітичному звіті щодо ринку облігацій, підготовленому аналітиками групи «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU).

Згідно зі звітом, це майже на 2 млрд менше обсягу лютневих платежів, які вважаються піковими (10,4 млрд грн).

За даними ICU, загальний обсяг платежів, який Україна повинна буде виплатити за своїми зобов'язаннями до кінця року, становитиме близько 97,5 млрд грн. Водночас піковими за обсягом місячних платежів (більше 10 млрд грн), крім лютого, стануть травень (11,8 млрд грн), червень (10,9 млрд грн), серпень (12,2 млрд грн) і листопад (11,5 млрд грн).

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінфіну, на кінець 2013 року очікуваний обсяг державного боргу становитиме 483,032 млрд грн, що приблизно становить 30,6% валового внутрішнього продукту (ВВП) України, проти 28,5% за підсумками 2012 року.

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Мінфін залучив 1,52 млрд грн на ОВДП-аукціоні 5 березня

Міністерство фінансів України у вівторок, 5 березня, залучило до державного бюджету 1,52 млрд грн на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін залучив 1,31 млрд грн, задовольнивши 3 заявки, подані на придбання 5-річних гривневих держпаперів, дохідність водночас становила 14,3%. Також була задоволена одна заявка на 7-річні ОВДП, в результаті чого до бюджету надійшло 210,07 млн грн, дохідність встановлена ​​на рівні 14,3%.

Водночас Мінфін залишив без задоволення всі 12 заявок на гривневі папери строком погашення 4 грудня 2013 року, загальним обсягом 620,1 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у березні 2013 року, як і в лютому, планує провести чотири аукціони з продажу ОВДП - 5, 12, 19 і 26 березня.

Довідка УНІАН. Станом на 5 березня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 203,221 млрд грн, водночас у власності НБУ перебувають держпапери на суму 120,935 млрд грн, у власності банків - 68,878 млрд грн, нерезидентів - 5,005 млрд грн.

Мінфін України у 2012 році під час проведення аукціонів з продажу ОВДП залучив до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.

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«Нафтогаз» викупить у «Фідобанку» ОВДП на 415 млн грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» викупить облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у «Фідобанку» на загальну суму 415,432 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні компанії, оприлюдненому на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, дата акцепту - 5 березня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня 2009 року Кабінет Міністрів вирішив збільшити статутний фонд НАК «Нафтогаз України» на 18,6 млрд грн за рахунок коштів стабілізаційного фонду, одержаних від реалізації облігацій внутрішньої державної позики.

«Нафтогаз» згодом почав продавати облігації або укладати угоди РЕПО з банками, що дозволило йому сплатити закупівлю російського газу.

Уряд прогнозує збитки «Нафтогазу» в 2013 році від продажу імпортного газу теплокомуненерго на рівні 21,5 млрд грн.

Кабмін запропонував Верховній Раді у проекті держбюджету на 2013 рік скоротити обсяги збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики до 8 млрд грн з 12 млрд грн порівняно з 2012 роком.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

«Фідобанк» (раніше «СЕБ Банк» і банк «Ажіо») створений у 1991 році.

Станом на 1 липня 2012 року за обсягом активів «Фідобанк» посідав 68-е місце серед 176 банків з активами 2,422 млрд грн.

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Nielsen вимірюватиме телеаудиторію в Україні замість GFK

Компанія Nielsen - світовий лідер у сфері маркетингу та медіадосліджень досліджуватиме телеаудиторію в Україні з 2014 року замість компанії GFK. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Індустріального Телевізійного Комітету (ІТК).

Згідно з повідомленням, «вимірюючи телевізійну аудиторію більш ніж у 30 країнах по всьому світу, Nielsen включає Україну в повний цикл свого дослідження», яке надає інформацію про те, що глядачі дивляться (їх взаємодію з телебаченням, інтернетом та мобільним зв'язком) і що споживачі купують.

Сервіс буде здійснюватися в рамках замовлення Індустріального Телевізійного Комітету (ІТК) на проведення репрезентативного дослідження телевізійної аудиторії.

Телевізійна панель Nielsen базуватиметься на загальнонаціональній вибірці з 3740 домогосподарств, що на 50% перевищує поточну вибірку (у нинішнього вимірювача телеаудиторії - компанії GfK), і це дозволить аналізувати більш вузькі цільові групи. Піплметри Nielsen вимірюватимуть як реальний, так і відкладений телеперегляд.

Nielsen тісно співпрацюватиме з Технічним Комітетом ІТК, який зацікавлений у наданні найкращого сервісу для усіх учасників ринку. Початок надання даних планується у січні 2014 року.

Голова ІТК Олег Попенко зазначив, що зростаючий телевізійний ринок України висуває нові вимоги до вимірювань аудиторії, і висловив упевненість, що «застосування найсучасніших підходів дозволить задовольнити потребу користувачів телевізійних досліджень в якомога точніших і достовірніших даних».

Вартість контракту між ІТК і Nielsen не розголошується.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня 2012 року співробітники компанії GFK Ukraine були звинувачені в участі в маніпуляціях з даними телеперегляду (дані не відображали реальних звичок перегляду телебачення), у зв'язку з чим GFK відразу ж була ініційована низка внутрішніх і зовнішніх аудитів.

Результат статистичного аудиту даних дослідження GFK Ukraine показав, що є певна кількість домогосподарств, яким «властиві нетипові звички щодо телеперегляду, і які, можливо, дотримувалися інструкції, отриманої від невідомого джерела».

Сьогодні учасниками ТБ-панелі GFK є 2,5 тис. домогосподарств чи 6,3 тис. глядачів у віці від 4 років, які мешкають в 356 населених пунктах по всій Україні. Дослідження здійснюється за замовленням ІТК.

Довідка УНІАН. Індустріальний Телевізійний Комітет - професійне об'єднання провідних телеканалів, медійних агенцій, який представляє інтереси телевізійної галузі України. Основною метою ІТК є сприяння розвитку телевізійної галузі в Україні. В ІТК представлені основні 4 телевізійні групи (Інтер, 1 +1, Україна, StarLightMedia) та 5 канал, 4 основні медійні групи (PublicisGroupeMedia, OmnicomMediaGroup, ADV Group, GROUPM) і агентство MediaArtsGroupUkraine.

NielsenHoldings N.V. - Міжнародна інформаційно-вимірювальна компанія, яка займає провідні позиції на ринку у сфері маркетингу та споживчої інформації, телебачення і вимірювання інших засобів масової інформації, онлайн медіа, мобільних вимірювань, і пов'язаних сферах. Nielsen має представництва у 100 країнах, зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, США та Дімені, Нідерланди.

GFK Ukraine - українська дослідницька компанія, проводить опитування і дослідження ринків в Україні, Молдові та Білорусі. Входить до міжнародної дослідницької мережі GFK Group. У 2011 році обсяг продажів GFK Group становив 1,37 млрд євро.

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