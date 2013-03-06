Опозиція продовжує блокувати роботу Верховної Ради
Представники фракції “Батьківщина” продовжують блокувати трибуну та президію Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, зараз біля трибуни та президії перебуває близько 30 народних депутатів. Зокрема, у президії знаходиться Андрій Парубій, а за трибуною — Олександр Турчинов та Сергій Пашинський.
Над президією розміщено плакат із написом “Стоп - диктатурі!»
Двері, через які до сесійної зали заходить керівництво ВР, заблоковано стільцями.
Деякі депутати з усіх фракцій вже знаходяться у сесійній залі.
Як повідомляв УНІАН, 5 березня опозиція заблокувала роботу ВР.
Опозиційні фракції звинувачують голову регламентного комітету Володимира Макеєнка у фальсифікації рішення комітету, на підставі якого голова Верховної Ради Володимир Рибак звернувся до Вищого адміністративного суду України з позовом про позбавлення народного депутата з фракції «Батьківщина» Сергія Власенка депутатських повноважень.