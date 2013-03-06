ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 6 березня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» у публікації «Батьківщина» до відставки уряду Азарова майже готова» пише: «Батьківщині», вочевидь, цікавий більше процес боротьби з владою, ніж результат. Опозиційна фракція вже зібрала підписи майже усіх своїх депутатів за ініціювання звільнення Кабміну. Хоча шансів відправити у відставку нинішніх міністрів у опозиції немає...

http://delo.ua/ukraine/batkivschina-k-otstavke-pravitelstva-azarova-pochti-gotova-198888/

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Також «Дело» у публікації «Що думають в НБУ про заборону на відкриття валютних депозитів» пише: регулятор не підтримав резонансні законопроекти №2400 і №2401 народного депутата Євгена Сігала...

http://delo.ua/finance/chto-dumajut-v-nbu-o-zaprete-na-otkrytie-valjutnyh-depozitov-198884/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Пільги на роки», у якому пише: через півроку після прийняття закону про стимулювання інвестиційної діяльності в уряді вирішили визначити перелік пріоритетних галузей економіки, які на 19 років одержать податкові пільги. Їх виявилося всього чотири: ЖКГ, транспортна інфраструктура, машинобудування та сільське господарство. У парламентській опозиції впевнені, що пріоритети повинен визначати ринок, а не держава. До того ж податкових пільг за останні роки було надано так багато, що нові преференції можна давати лише після ревізії попередніх...

http://www.kommersant.ua/doc/2140740

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Також «Комерсант-Україна» у матеріалі «Вважають за доцільне дорікнути» пише: аеропорт «Бориспіль», Міністерство інфраструктури і Нацагентство з Євро-2012 звинувачуються в неефективному використанні 3,7 млрд грн державних коштів під час реконструкції аеропорту, заявили в Рахунковій палаті. У РП підтверджують думку багатьох експертів про те, що в будівництві нового терміналу D не було необхідності. Але колишній очільник міністерства Борис Колесніков заявляє, що термінал будувався із запасом, а висновки представників палати називають непрофесійними...

http://www.kommersant.ua/doc/2140854

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«Сегодня» у публікації «Україна продовжує втрачати мільярди» пише: «мінус» торгівельного балансу України сьогодні найбільший за всі роки незалежності...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Ukraina-prodolzhaet-teryat-milliardy.html

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Також «Сегодня» у публікації «Казино можуть повернутися вже до літа» пише: грати дозволять на курортах і в крутих готелях великих міст, натомість автомати в торгових центрах будуть під забороною...

http://www.segodnya.ua/ukraine/Kazino-mogut-vernutsya-uzhe-k-letu.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Директор компанії-експлуатанта "Хюндай": Залізниці України вийшли на рівень обслуговування, який випереджає можливості пасажирів» пише: Слово "Хюндай" стало притчею во язицех, але критика не торкнулася швидкісного руху як такого. Про те, як надалі експлуатуватимуться швидкісні міжрегіональні електропоїзди і на яких ми будемо їздити, в інтерв'ю УНІАН розповів директор «Української залізничної швидкісної компанії» (УЗШК) Леонід Лобойко...

http://economics.unian.net/rus/news/159759-direktor-kompanii-ekspluatanta-hyunday-jeleznyie-dorogi-ukrainyi-vyishli-na-uroven-obslujivaniya-operejayuschiy-vozmojnosti-passajirov.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Слідом за вином в Росію можуть повернутися грузинські фрукти та овочі» пише: експерти «Росспоживнагляду» готують нову інспекційну поїздку до Тбілісі...

http://izvestia.ru/news/546176

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Також «Известия» у публікації «Представники Вексельберга розв'язали війну з «Русалом» пишуть: представники «Ренови» у суді вимагають від «Русалу» розкрити інформацію про угоди за три роки...

http://izvestia.ru/news/546152

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«Ведомости» у публікації «Керівникам держкомпаній доведеться розкривати дані про родичів серед постачальників» пишуть: не вирішено лише, чи буде ця інформація загальнодоступною...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/9795211/publichnaya_rodnya

(УНІАН)