Мірошниченко: до 1 травня Рада ухвалить всі необхідні для євроінтеграції закони

Народний депутат з фракції Партії регіонів, представник Президента України у Верховній Раді Юрій Мірошниченко переконаний, що до 1 травня парламенту вдасться ухвалити необхідні для євроінтеграції закони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.Мірошниченко сказав у коментарі журналістам.

“У нас є чіткий перелік, він відпрацьований. Переважна більшість цих законів вже зареєстрована у Верховній Раді, і ми деякі з них вже розглянули на профільних комітетах”, - сказав депутат.

Водночас, відзначив він, на сьогодні неможливо розглянути ці закони у форматі пленарного засідання через блокування Верховної Ради опозиції, але робота над ними продовжується.

Ю.Мірошниченко висловив думку, що до травня частина потрібних законів буде ухвалена в цілому, частина - у першому читанні.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого ц. р. Кабінет Міністрів України оприлюднив план першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2013 рік.

Текст відповідної постанови від 13 лютого № 73-р розміщено на Урядовому порталі.

Зокрема, планом передбачається завершити розроблення та забезпечити реалізацію плану заходів, спрямованих на удосконалення виборчого законодавства з урахуванням рекомендацій Місії ОБСЄ/Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) із спостереження за парламентськими виборами в Україні із залученням експертного та технічного потенціалу Ради Європи, ОБСЄ та ЄС.

Також передбачено розробити проекти нормативно-правових актів, необхідних для визначення національного механізму імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема проекту Указу Президента України про національну систему координації діяльності з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Крім того, з метою поглиблення співробітництва у сфері юстиції, свободи та безпеки передбачається: забезпечити участь у проведенні з ЄС неформального діалогу з реформування системи правосуддя; відповідно до Закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” забезпечувати належне виконання рішень Європейського суду з прав людини проти України в частині індивідуальних та загальних підходів та, у разі необхідності, подавати в установленому порядку відповідні пропозиції; розробити проект державної цільової програми з реалізації Концепції державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України; забезпечити участь в підготовці пропозицій щодо реформування прокуратури відповідно до загальновизнаних міжнародних демократичних стандартів у рамках робочої групи з питань реформування прокуратури та адвокатури; підготувати з урахуванням висновків Європейської комісії “За демократію через право” пропозицій щодо порядку добору суддів, вимог до віку і досвіду кандидатів, призначення та обрання суддів, а також ролі Вищої ради юстиції та порядку її формування.

Україна і ЄС завершили переговори про Угоду про асоціацію в грудні 2011 року, а 30 березня 2012 року – парафували її.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила рішення про можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною до Вільнюського самміту «Східного партнерства», який має відбутися в листопаді 2013 року, за умови прогресу з боку України у сфері проведення реформи виборчого законодавства, судової реформи, вирішення проблем вибіркового правосуддя і ряду інших реформ, зокрема – у сфері боротьби з корупцією і поліпшення бізнес-клімату.