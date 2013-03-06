Янукович: ОРІЄНТОВНО У КВІТНІ БУДЕ РОЗГЛЯНУТО ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ ДО ПОЛОЖЕНЬ МС

Орієнтовно у квітні президенти України, РФ, Казахстану і Білорусі обговорять питання про приєднання України до положень Митного союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор Янукович сьогодні на прес-конференції у Каневі Черкаської області.

Він розповів, що під час останніх переговорів з Президентом РФ Володимиром Путіним 4 березня, вони обговорювали питання формату роботи України з Митним союзом.

Президент повідомив, що вони домовились продовжити цю роботу не лише на рівні урядів, а й із залученням виконавчого органу Митного союзу.

В.Янукович зауважив, що після цієї роботи протягом півтора – максимум, двох місяців, має відбутися зустріч президентів Казахстану, Білорусі, Росії та України.

В.Янукович прогнозує, що така зустріч відбудеться в квітні.

«На цій зустрічі ми обговорюватимемо ці питання і прийматимемо відповідні рішення. Тобто, цей формат повинен зняти проблеми, які існують між країнами при здійсненні торгових операцій», - сказав Президент.

При цьому він зауважив, що лише з Росією у минулому році Україна втратила приблизно до 5 млрд дол товарообігу.

“Ми повинні знайти такий формат відносин, який би створював мотивації для збільшення товарообігу, створював можливості для руху товарів, робочої сили тощо... Я однозначно сказав: все, що не буде суперечити нашим міжнародним зобов’язанням, все, що не буде заперечувати СОТ, по всім цим питанням ми готові приєднуватись до положень Митного союзу”, - сказав В.Янукович.

Крім того, Президент сподівається, що Україна зможе домовитись з Росією про справедливу ціну на газ протягом найближчого часу.

“Є покроковий план, над яким працює сьогодні робоча група, яка створена на рівні урядів”, - сказав Президент.

За словами В.Януковича, на сьогодні відпрацьовується питання ціни на газ для України. В цій роботі беруть участь консультанти з українського боку з відомих консалтингових компаній.

В.Янукович зауважив, що всі консультанти сприяють створенню проекту, який би дозволив зняти проблеми, що виникли у відносинах між Україною і Росією.

“Безумовно, нас хвилює одне з найголовніших питань - це питання формування справедливої, ринкової ціни на газ для України”, - сказав Президент, зауваживши, що під час зустрічі з Президентом РФ 4 березня Володимиром Путіним були визначені терміни завершення цієї роботи.

В.Янукович зазначив, що, можливо, питання буде вирішене під час майбутньої зустрічі за участі президентів України, РФ, Казахстану ті Білорусі орієнтовно у квітні.