Янукович та президенти країн МС у квітні визначать формат співпраці

Орієнтовно у квітні президенти України, РФ, Казахстану і Білорусі обговорять питання про приєднання України до положень Митного союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор Янукович сьогодні на прес-конференції у Каневі Черкаської області.

Він розповів, що під час останніх переговорів з Президентом РФ Володимиром Путіним 4 березня, вони обговорювали питання формату роботи України з Митним союзом.

Президент повідомив, що вони домовились продовжити цю роботу не лише на рівні урядів, а й із залученням виконавчого органу Митного союзу.

В.Янукович зауважив, що після цієї роботи протягом півтора – максимум, двох місяців, має відбутися зустріч президентів Казахстану, Білорусі, Росії та України.

В.Янукович прогнозує, що така зустріч відбудеться в квітні.

«На цій зустрічі ми обговорюватимемо ці питання і прийматимемо відповідні рішення. Тобто, цей формат повинен зняти проблеми, які існують між країнами при здійсненні торгових операцій», - сказав Президент.

Водночас він зауважив, що лише з Росією у минулому році Україна втратила приблизно до 5 млрд дол товарообігу.

“Ми повинні знайти такий формат відносин, який би створював мотивації для збільшення товарообігу, створював можливості для руху товарів, робочої сили тощо... Я однозначно сказав: все, що не буде суперечити нашим міжнародним зобов’язанням, все, що не буде заперечувати СОТ, по всім цим питанням ми готові приєднуватись до положень Митного союзу”, - сказав В.Янукович.

Нагадаємо, Росія пропонує Україні вступити до Митного союзу, що дозволить знизити ціну на закуповуваний в РФ природний газ. Україна сподівається на підписання угоди про асоціацію та ЗВТ з Євросоюзом і пропонує секторальну співпрацю з МС за формулою «3+1», але Росію це не влаштовує.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2012 року в інтерв'ю українським телеканалам прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що якщо Україна не зможе домовитися з Митним союзом про співпрацю, то втратить величезний ринок експорту своєї продукції.

Глава уряду нагадав, що на країни МС припадає 60 млрд доларів українського експорту, а на Європейський Союз - близько 40 млрд дол. За його словами, до країн МС поставляються ті товари, які Україна не може продати на інших ринках: продукція машинобудування, труби тощо.

13 грудня 2012 року Президент України В.Янукович заявив, що Україна має приєднатися до деяких положень Митного союзу.

16 січня ц.р. прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав, що Митний союз і Єдиний економічний простір відкриті для вступу інших країн СНД, але тільки на повноправній основі, і зазначив, що нові учасники повинні підписати всі інтеграційні документи, а не їх частину.

На початку лютого посол РФ в Україні Михайло Зурабов заявив, що українська і російська сторони знайшли можливість перегляду ціни на газ для України без її вступу до Митного союзу.

Деякі експерти вважають виставлений російським "Газпромом" рахунок на 7 мільярдів доларів за газ, не відібраний Україною в 2012 році, економічним шантажем із метою змусити Україну до вступу до МС.

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