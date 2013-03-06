Янукович у РФ приділяв значну увагу пошуку оптимальної взаємодії з МС - МЗС

Під час робочого візиту Президента України Віктора Януковича до Росії 4 березня значна увага приділялась пошуку оптимальної моделі налагодження взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в.о. Директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

За його словами, В.Янукович наголосив на зацікавленості України розвивати економічну взаємодію в форматі цього інтеграційного об’єднання. Президент України зазначив, що формат співробітництва України з членами Митного союзу має визначатися в ході переговорного процесу з усіма державами – членами об’єднання. Окрему увагу було приділено обговоренню стану двосторонньої взаємодії держав в енергетичній сфері. До того ж Президент України відзначив важливість якнайшвидшого врегулювання питань з газової проблематики, передусім у частині, що стосується пошуку оптимальної економічно обгрунтованої і справедливої формули встановлення ціни на газ для України, що відповідало б стратегічному характеру відносин між двома державами.

За словами представника МЗС, президенти констатували, що наразі на експертному рівні триває активна робота з метою вироблення узгоджених рішень з цього питання. Крім того, було обговорено питання щодо можливих шляхів модернізації Української ГТС. Президент України підтвердив належне виконання українською стороною своїх зобов’язань щодо транзиту газу територією України з РФ в Європу. У цьому контексті сторони обговорили також можливість реалізації спільних проектів в енергетичній сфері з урахуванням існуючого потенціалу двох держав.

Як зазначив Є.Перебийніс, сторони констатували певний прогрес між двома державами у високотехнологічних сферах, зокрема в атомній енергетиці, ракетно-космічній та авіаційній промисловості. У зв’язку з цим В.Янукович заявив, що наразі актуальним є виконання раніше досягнутих домовленостей щодо фінансування російською стороною добудови енергоблоків № 3 і № 4 Хмельницької атомної електростанції, зазначив представник МЗС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 березня, на прес-конференції у Каневі Черкаської області Президент України повідомив, що орієнтовно у квітні президенти України, РФ, Казахстану і Білорусі обговорять питання про приєднання України до положень Митного союзу.