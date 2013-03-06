Громадські організації закликають Кабмін переглянути програму протидії корупції

Громадські організації вважають недосконалою Програму протидії корупції на 2011-2015 роки із загальним обсягом фінансування 820 млн грн і закликають Кабінет Міністрів істотно переглянути або повністю переписати цей документ з урахуванням думок експертів і громадськості з цього питання.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив керівник організації «Transparency International Україна» Олексій Хмара.

«Ситуація лише погіршується. Ухвалили бюджет, і на боротьбу з корупцією грошей не дали зовсім, зате поклали всю відповідальність на місцеві органи влади», - сказав О.Хмара.

Він розповів, що в січні 2013 року громадські рухи спільно з Міністерством юстиції створили робочу групу і напрацювали певні рекомендації з удосконалення боротьби з корупцією. «Проте наші рекомендації успішно померли через неясність щодо долі міністра (юстиції Олександра – УНІАН) Лавриновича, який на той момент стояв перед вибором: йти до Ради чи працювати в міністерстві. Водночас за цей час наші чиновники раптом зрозуміли, що корупція – гарна причина і гальмо всього і вся в Україні. А на справді ж винні конкретні люди, чиновники», – сказав О.Хмара.

Він також повідомив, що під час аналізу виконання антикорупційної програми аналітики громадських організацій, зокрема «Transparency International Україна», провели близько 40 годин бесід з більш ніж 60 чиновниками, вивчили близько 100 нормативних актів і виступили з пропозиціями, які необхідно впровадити найближчим часом. Серед них – проведення засідання Національного антикорупційного комітету при Президенті України, який не збирався вже 16 місяців, ухвалення рішення про неефективність виконання державної антикорупційної програми, розробка за участю експертів і громадськості узгодженого пакета змін до антикорупційної програми або повна переробка цього документа.

Причому, за словами О.Хмари, вартість оновленої програми могла б бути навіть меншою за нинішню суму – не 820 млн. грн, а 500 млн. грн. «Досить зробити небагато: викласти в режимі онлайн рішення уряду, впровадити первинний електронний документообіг, створити контролюючий орган з повноваженнями і чіткими функціями – щось на кшталт бюро антикорупційних розслідувань», – сказав О.Хмара. Джерелом коштів можуть стати асигнування, що вивільняються за допомогою наведення ладу у сфері державних закупівель, де акумулюються мільярди гривень, які використовуються вкрай неефективно.

«Якщо наші рекомендації не будуть почуті, про боротьбу з корупцією в Україні можна буде просто забути, але приготуватися до можливих соціальних протестів. А вони вже почалися. Пригадайте автомобілістів, обурених станом українських доріг і роботою «Укравтодору». Сьогодні ми провели свій протест під будівлею Адміністрації Президента і Кабінету Міністрів», – наголосив О.Хмара.

Він також повідомив, що найближчим часом пропозиції представників громадських організацій буде передано до Кабінету Міністрів України. Крім того, громадські організації мають намір ініціювати спеціальне засідання Кабінету Міністрів, на якому б міністри детально обговорили хід виконання антикорупційної програми.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року О.Хмара заявив, що виконання Програми протидії корупції, прийнятої в 2011 році, заслуговує в середньому трьох балів за п’ятибальною шкалою. До того ж О.Хмара звернув увагу на те, що в 2013 році обсяг фінансування за програмою становить також близько 200 млн. грн, але фактично в бюджеті на ці цілі не передбачено нічого. Крім того, за його словами, розписаний перелік заходів є спірним.

За рівнем сприйняття корупції Україна посідає 144-е зі 176-ти місць в рейтингу міжнародної неурядової організації Transparency International. Серед колишніх країн СРСР вище, ніж в Україні, рівень корупції лише в державах Середньої Азії.