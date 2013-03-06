Анонс на 7 березня

07.03.2013 Засідання Верховної Ради Інтернет-конференція: «Чому влада не хоче віддати Гостинний двір?»

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України. * На порталі ЛIГАБiзнесIнформ відбудеться Інтернет-конференція народного депутата України (фракція «Батьківщина») Олександра Бригинця на тему: «Застосування механізму знищення парламентаризму в Україні. Чому влада не хоче віддати Гостинний двір?» *** Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter