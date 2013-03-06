Анонс на 7 березня
18:15, 06 березня 2013Різне
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07.03.2013 Засідання Верховної Ради Інтернет-конференція: «Чому влада не хоче віддати Гостинний двір?»
* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.
* На порталі ЛIГАБiзнесIнформ відбудеться Інтернет-конференція народного депутата України (фракція «Батьківщина») Олександра Бригинця на тему: «Застосування механізму знищення парламентаризму в Україні. Чому влада не хоче віддати Гостинний двір?»
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