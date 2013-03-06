ТОП-10 (6 березня)

Дефіцит бюджету України у січні становив 1,6 млрд грн

Дефляція у лютому становила 0,1%

Ціни виробників промпродукції знизилися на 1,6%

Янукович та президенти країн МС у квітні визначать формат співпраці

Фонд держмайна 28 березня виставить на продаж останній держпакет "Харківгазу"

Золотовалютні резерви НБУ в лютому зросли до 24,710 млрд дол.

Ціна на імпортний газ для України в лютому зменшилася на 1,5% - до 419,7 дол.

«Укравтодор» розмістив облігації на 7,2 млрд грн під держгарантії

Fitch відкликало рейтинг євробондів Ferrexpo після рішення компанії не випускати їх

«Укравтодор» розробив програму розвитку доріг вартістю 264 млрд грн

***

Дефіцит бюджету України у січні становив 1,6 млрд грн

Дефіцит зведеного бюджету України за січень становив 615,4 млн грн, тоді як за січень 2012 профіцит зведеного бюджету становив 2,07 млрд грн. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, у січні дефіцит державного бюджету України становив 1,64 млрд грн, загальний фонд державного бюджету виконано з дефіцитом у сумі 3,11 млрд грн проти розпису на цей період в сумі 8,58 млрд грн.

Загальна сума доходів зведеного бюджету України за січень становила 30,18 млрд грн, що на 8,3% більше показника аналогічного періоду 2012 року. За січень Державний бюджет України отримав 23,20 млрд грн, що на 6,9% більше показника січня 2012 року. Проти січня 2012 фактичні надходження до загального фонду державного бюджету в січні цього року зросли на 10,8% - до 20,05 млрд грн.

Загальна сума касових видатків зведеного бюджету за січень становила 30,77 млрд грн, що на 19,8% більше показника аналогічного періоду 2012 року. За січень касові видатки державного бюджету становили 24,81 млрд грн, що на 23,3% більше показника січня 2012 року. Проти січня 2012 року касові видатки загального фонду державного бюджету в січні цього року зросли на 29,3% до 23,16 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, зведений бюджет за 2012 рік виконано з дефіцитом 50,73 млрд грн, державний бюджет України за 2012 рік зведено з дефіцитом 53,387 млрд грн, що в 2,3 раза, або на 29,833 млрд грн більше, ніж за 2011 рік.

Дефіцит загального фонду держбюджету становив 53,350 млрд грн.

У 2012 році доходи держбюджету становили 346,025 млрд грн, що на 31,408 млрд грн, або на 10% більше показника 2011 року. У т.ч. до загального фонду держбюджету надійшло 289,577 млрд грн, що на 8,9% більше, ніж у 2011 року.

Касові видатки держбюджету в 2012 р. становили 395,661 млрд грн, що на 18,7% більше минулорічного. У т.ч. видатки загального фонду становили 343,590 млрд грн - на 19,6% більше, ніж у 2011 році.

***

Дефляція у лютому становила 0,1%

Дефляція в Україні у лютому 2013 року порівняно з січнем 2013 року становила 0,1%, проти лютого 2012 року зафіксовано також дефляцію - 0,5%.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

У повідомленні вказується, що з початку року (лютий 2013 року щодо грудня 2012 року) інфляція в Україні становила 0,1%.

Згідно з повідомленням, у лютому проти січня 2013 року найбільше подорожчали хліб - на 0,8% (проти лютого 2012 року - зростання на 4,2%), макаронні вироби - на 0,6% (зростання 1,9%), овочі - на 0,5% (зниження на 21,1%), алкогольні напої та тютюнові вироби - на 0,4% (зростання на 6,6%). Послуги охорони здоров'я подорожчали на 0,5% (зростання 2,1%), зокрема фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання - на 0,7% (зростання 2,1%).

Помітне зниження цін зафіксоване тільки на цукор - на 2,8% (проти лютого 2012 року - зниження на 16,6%).

За іншими позиціями у лютому 2013 року проти січня 2013 року зафіксовано незначну зміну цін на рівні 0,1-0,3 п.п.

Як повідомляв УНІАН, Україна завершила 2012 рік з дефляцією 0,2%. Зниження споживчих цін за підсумками року зафіксовано вперше з 2002 року.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ), інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

Світовий банк у 2013 році очікує інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році - 5,9% (7,1%).

Держбюджет на 2013 рік розраховано, виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: інфляція (грудень щодо грудня) - 4,8%, дефіцит 3,2% ВВП, темпи зростання ВВП - 3,4%.

***

Ціни виробників промпродукції знизилися на 1,6%

В Україні ціни виробників промислової продукції у лютому 2013 року порівняно з січнем 2013 року знизилися на 1,6%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Порівняно з лютим 2012 року ціни виробників промпродукції знизилися на 0,9%, проти грудня 2012 року (з початку 2013 року) - на 1,3%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні ціни виробників промислової продукції у грудні 2012 року порівняно з листопадом 2012 року знизилися на 1,5%, а порівняно з груднем 2011 року - зросли на 0,3%.

Ціни виробників промпродукції в 2011 році зросли на 14,2%.

***

Янукович та президенти країн МС у квітні визначать формат співпраці

Орієнтовно у квітні президенти України, РФ, Казахстану і Білорусі обговорять питання про приєднання України до положень Митного союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор Янукович сьогодні на прес-конференції у Каневі Черкаської області.

Він розповів, що під час останніх переговорів з Президентом РФ Володимиром Путіним 4 березня, вони обговорювали питання формату роботи України з Митним союзом.

Президент повідомив, що вони домовились продовжити цю роботу не лише на рівні урядів, а й із залученням виконавчого органу Митного союзу.

В.Янукович зауважив, що після цієї роботи протягом півтора – максимум, двох місяців, має відбутися зустріч президентів Казахстану, Білорусі, Росії та України.

В.Янукович прогнозує, що така зустріч відбудеться в квітні.

«На цій зустрічі ми обговорюватимемо ці питання і прийматимемо відповідні рішення. Тобто, цей формат повинен зняти проблеми, які існують між країнами при здійсненні торгових операцій», - сказав Президент.

Водночас він зауважив, що лише з Росією у минулому році Україна втратила приблизно до 5 млрд дол товарообігу.

“Ми повинні знайти такий формат відносин, який би створював мотивації для збільшення товарообігу, створював можливості для руху товарів, робочої сили тощо... Я однозначно сказав: все, що не буде суперечити нашим міжнародним зобов’язанням, все, що не буде заперечувати СОТ, по всім цим питанням ми готові приєднуватись до положень Митного союзу”, - сказав В.Янукович.

Нагадаємо, Росія пропонує Україні вступити до Митного союзу, що дозволить знизити ціну на закуповуваний в РФ природний газ. Україна сподівається на підписання угоди про асоціацію та ЗВТ з Євросоюзом і пропонує секторальну співпрацю з МС за формулою «3+1», але Росію це не влаштовує.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2012 року в інтерв'ю українським телеканалам прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що якщо Україна не зможе домовитися з Митним союзом про співпрацю, то втратить величезний ринок експорту своєї продукції.

Глава уряду нагадав, що на країни МС припадає 60 млрд доларів українського експорту, а на Європейський Союз - близько 40 млрд дол. За його словами, до країн МС поставляються ті товари, які Україна не може продати на інших ринках: продукція машинобудування, труби тощо.

13 грудня 2012 року Президент України В.Янукович заявив, що Україна має приєднатися до деяких положень Митного союзу.

16 січня ц.р. прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав, що Митний союз і Єдиний економічний простір відкриті для вступу інших країн СНД, але тільки на повноправній основі, і зазначив, що нові учасники повинні підписати всі інтеграційні документи, а не їх частину.

На початку лютого посол РФ в Україні Михайло Зурабов заявив, що українська і російська сторони знайшли можливість перегляду ціни на газ для України без її вступу до Митного союзу.

Деякі експерти вважають виставлений російським "Газпромом" рахунок на 7 мільярдів доларів за газ, не відібраний Україною в 2012 році, економічним шантажем із метою змусити Україну до вступу до МС.

***

Фонд держмайна 28 березня виставить на продаж останній держпакет "Харківгазу"

Фонд державного майна України виставить 17,7% акцій підприємства з газопостачання і газифікації "Харківгаз" на біржові торги, які відбудуться на майданчику Східно-Європейської фондової біржі 28 березня.

Про це повідомляється в газеті «Відомості приватизації».

Згідно з повідомленням, початкова вартість пакета становить 7,082 млн. грн.

У 2012 році «Харківгаз» скоротив реалізацію продукції на 6,3% - до 985,205 млн грн, водночас чистий прибуток порівняно з 2011 роком зменшився у 15 разів – до 6,093 млн грн.

Після продажу цього пакета акцій в держвласності не залишиться акцій "Харківгазу".

Довідка УНІАН. ПАТ «Харківгаз» (Харків) займається транспортуванням газу розподільчими трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним організаціям у Харківській області.

У 2012 році «Харківгаз» скоротив реалізацію продукції на 6,3% - до 985,205 млн грн, водночас чистий прибуток порівняно з 2011 роком зменшився у 15 разів - до 6,093 млн грн.

Щорічно підприємство транспортує близько 1,2 млрд кубічних метрів природного газу, постачає природний газ понад 440 тисячам абонентів Харківської області, майже 2 500 об'єктам комунально-побутової сфери, 180 промисловим підприємствам і близько 730 бюджетним установам та організаціям. Рівень газифікації області становить 70,8%.

Фонду держмайна належить 17,7% акцій "Харківгазу".

Крім того, загалом 65,0721% акцій володіють компанії, зареєстровані на Кіпрі: "Eriswell Trading Limited" належить 14.5310% акцій, "Humgate Holdings Limited" - 19.7367%, "Sodeman Limited" — 17.1915%, "Tanter Holdings Limited" - 13.6129%.

***

Золотовалютні резерви НБУ в лютому зросли до 24,710 млрд дол.

Золотовалютні резерви Національного банку України в лютому зросли на 0,2% і станом на 1 березня 2013 року становили 24,710 млрд дол. США.

Про це йдеться в коментарі директора Департаменту з управління валютним резервом і здійснення операцій на відкритому ринку НБУ Олександра Дубихвоста, розміщеному на сайті регулятора.

«Станом на 1 березня 2013 року обсяг золотовалютних резервів становив 24 млрд 710 млн дол. США в еквіваленті. Тобто за місяць резерви зросли на 58 млн дол. США в еквіваленті», - повідомив О.Дубихвіст.

Він пояснив, що в лютому цього року на зміну обсягу резервів істотно вплинули погашення чергового траншу за кредитом Міжнародного валютного фонду у розмірі 998 млн дол. США в еквіваленті та виплати з обслуговування державного боргу.

За словами О.Дубихвоста, зростання резервів відбулося переважно за рахунок надходжень коштів від розміщення зовнішніх і внутрішніх державних облігацій, номінованих в іноземній валюті, на рахунки уряду.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ в грудні 2012 року скоротилися на 3,3% - до 24,546 млрд дол., загалом за 2012 рік - на 22,8%, або на 7,248 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).

***

Ціна на імпортний газ для України в лютому зменшилася на 1,5% - до 419,7 дол.

Середня митна ціна на імпортний газ для України в лютому 2013 року зменшилася порівняно з попереднім місяцем на 1,5% - до 419,7 дол. за тис. куб. м з 426,16 дол. за тис. куб. м.

Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з повідомленням міністерства, 419,7 дол. за 1 тис. куб. м - це середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України.

Як раніше повідомляв УНІАН, у першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол. за 1 тис. куб. м, у третьому - 426 дол. за 1 тис. куб. м, у четвертому - близько 430 доларів за 1 тис. куб. м.

Німецький газовий трейдер RWE Supply&Trading продав Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» за підсумками 2012 року, першого року, в якому країна почала імпортувати цей вид пального з європейського ринку, 56 млн куб. м газу.

Україна в січні 2013 року імпортувала 43,5 млн куб. м природного газу, що купується у німецької компанії RWE і поставляється за реверсною схемою через Польщу.

Україна планує в 2013 році укласти контракт на постачання природного газу в обсязі 7 млрд куб. м на рік через територію Угорщини і Словаччини.

Нагадаємо, що згідно з рамковою угодою, максимальний обсяг газу, який може бути поставлений до України німецьким газовим трейдером RWE Supply&Trading, становить 10 млрд куб. м.

***

«Укравтодор» розмістив облігації на 7,2 млрд грн під держгарантії

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») розмістив облігації на суму 7,2 млрд грн під державні гарантії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу в «Укравтодорі» повідомив заступник голови відомства Володимир Галушко.

«Ми зуміли розмістити 7,2 млрд грн», - сказав він.

Водночас він відзначив, що відомство поки не визначилося з обсягом залучення держгарантій на 2013 рік у зв'язку з тим, що Міністерство фінансів поки не визначилося з сумою держгарантій.

«Коли Мінфін визначить суму держгарантій, ми визначимо суму і механізми залучення коштів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2012 року Кабінет Міністрів України збільшив на 2012 рік державні гарантії для забезпечення виконання зобов'язань «Укравтодору» у 4 рази - з 4,295 млрд грн до 17,4 млрд грн.

У 2012 році «Укравтодор» відкрив рух на 1601 км відремонтованих і збудованих доріг.

«Укравтодор» входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства і управління автомобільними дорогами.

***

Fitch відкликало рейтинг євробондів Ferrexpo після рішення компанії не випускати їх

Міжнародне рейтингове агентство Fitch відкликало рейтинг євробондів компанії Ferrexpo, після того як компанія відмовилася від випуску паперів у лютому.

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

«Після повідомлення компанії про те, що вона не планує розміщувати євробонди, ми змушені відкликати рейтинг», - сказано в повідомленні.

У повідомленні рейтингового агентства наголошується, що надходження від випуску євробондів планувалося направити на фінансування програми капіталовкладень, а також на додаткову ліквідність оборотного капіталу.

Як повідомляв УНІАН, швейцарська компанія Ferrexpo, що контролює Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати, відмовилася від випуску євробондів на суму 500 млн дол. з причини розширення кредитних спредів та стійких фінансових позицій компанії.

Раніше, за інформацією Ferrexpo, компанія розпочала підготовку до випуску євробондів, назвавши організаторами цього випуску банки Morgan Stanley і Credit Suisse і уточнивши при цьому, що час випуску євробондів залежатиме від ситуації на фінансовому ринку.

До того ж міжнародні рейтингові агентства Standard&Poor's і Fitch присвоїли очікуваним п'ятирічними євробондами Ferrexpo на 500 млн дол. рейтинг «B».

Довідка УНІАН. Компанія Ferrexpo є найбільшим експортером залізорудних окатишів з України та СНД і сьомим за величиною експортером у світі. Основними активами є Полтавський та Єристівський ГЗК. Основні споживачі - сталеливарні підприємства з Австрії, Словаччини, Чехії, Німеччини та інших європейських країн, а також Китаю, Індії, Японії, Тайваню і Південної Кореї.

Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

Ferrexpo у 2012 фінансовому році зменшила загальний обсяг виробництва окатишів у порівнянні з 2011 роком на 1,2% - 9,69 млн тонн. У 2012 році компанія видобула 29,76 тис. тонн залізної руди, що практично відповідає рівню 2011 року (29,637 тис. тонн). Виробництво концентрату в 2012 році збільшилося на 1,9% - до 11,7 млн ​​тонн.

***

«Укравтодор» розробив програму розвитку доріг вартістю 264 млрд грн

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») розробило проект Державної цільової програми розвитку доріг загального користування на 2013-2018 роки, вартість якої становить 264 млрд грн.

Про це під час круглого столу в «Укравтодорі» повідомив радник голови «Укравтодору» Євген Прусенко.

Він відзначив, що програма передбачає щорічне фінансування обсягом 40 млрд грн протягом 6 років.

«Програму найближчим часом подадуть на розгляд уряду», - сказав Є.Прусенко.

Він також відзначив, що джерелами бюджетного фінансування дорожньої галузі в Україні виступають акцизний податок з нафтопродуктів і транспортних засобів, ввізне мито на нафтопродукти, транспортні засоби і шини до них, а також плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

Загальний обсяг надходження коштів із зазначених джерел до спеціального фонду держбюджету для дорожнього господарства в 2013 році заплановано в сумі 15,9 млрд грн, тоді як потреба становить понад 36 млрд грн.

До того ж, за даними Є.Прусенка, ставки акцизного податку на паливо в Україні значно нижчі, ніж у європейських країнах (з бензину - у 2-5 разів, з дизельного палива - у 3-16 разів).

Як повідомляв УНІАН, на фінансування "Укравтодору" у 2013 році передбачено 23,9 млрд грн, з них 15,565 млрд грн - на дорожні роботи, 8,4 млрд грн - на погашення кредитної заборгованості.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН