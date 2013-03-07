ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 7 березня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Скільки коштів виділяють іноземні банки на українські дороги» пише: в «Укравтодорі» розповіли, які дороги будуються за гроші міжнародних організацій і як це позначається на їхній якості...

http://delo.ua/business/skolko-sredstv-vydeljajut-inostrannye-banki-na-ukrainskie-dorogi-199001/

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Також «Дело» в публікації «Фінансові підсумки дня: Мінфін розмістив ОВДП на 1,5 млрд грн, а резерви НБУ трохи підросли» подає огляд основних економічних новин за 6 березня...

http://delo.ua/finance/finansovye-itogi-dnja-minfin-razmestil-ovgz-na-15-mlrd-grn-ar-199002/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Податок - не розкіш», в якому пише: контролюючим органам загрожує посилення відповідальності за ухвалення неправомірних рішень за податковими та грошовими зобов'язаннями платників. Це загрожує накладенням штрафних санкцій на інспекторів, порушення яких будуть доведені в суді. В уряді також планують обмежити кількість позапланових перевірок за вже аудованими періодами. Але оскільки ця норма не буде поширюватися на перевірку обґрунтованості сум заявленого відшкодування ПДВ, бізнес майже не відчує позитивного ефекту від ініціативи, вважають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/2142581

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Резерви поповнять іншими доларами» пише: Міжнародний валютний фонд приступив до розширення списку резервних валют. У нинішньому році їх список поповнять австралійський і канадський долари. Включення цих валют до міжнародних резервів України дозволить зміцнити і диверсифікувати їх, вважають експерти. Однак товарообіг України з Австралією та Канадою настільки невеликий, що скупка цих валют в резерви Нацбанку була б передчасною...

http://www.kommersant.ua/doc/2142579

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«Сегодня» в публікації «Чому в Україні застигли ціни» пише: в лютому в Україні зафіксована дефляція. Зниження цін відбулося через падіння попиту і уповільнення зростання зарплат, вважає експерт...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Pochemu-v-Ukraine-zastyli-ceny-mnenie-eksperta.html

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Також «Сегодня» в публікації «Як убезпечити свої цінності в банківському сейфі» пише: банки не відповідають за вміст комірок, зате сейф можна застрахувати...

http://www.segodnya.ua/economics/finance/Kak-obezopasit-svoi-cennosti-v-bankovskom-seyfe.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Голова правління ОТП Банку: «Жоден банк з іноземним капіталом не будував довгострокової стратегії присутності в Україні» подає інтерв'ю топ-менеджера представленої в Україні дочірньої структури угорського OTP Bank Plc Тамаша Хак-Ковача...

http://economics.unian.net/rus/

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Росавіація пропонує конфісковувати несправні літаки» пише: влада РФ мають намір впровадити практику затримання та вилучення бортів у малій авіації...

http://izvestia.ru/news/546243

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Також «Известия» в публікації «Чоловіки набрали боргів до 8 Березня» пишуть: напередодні Міжнародного жіночого дня частка чоловіків, що оформляють позики в мікрофінансових організаціях, зростає до 50%...

http://izvestia.ru/news/546265

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«Ведомости» в публікації «Сечіна в Х'юстоні зустріла охорона президентського рівня» пишуть: глава «Роснафти» вперше виступив у США на конференції IHS СERAWeek, де презентував себе і компанію глобальному ПЕКу...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/9846781/prezident_rosnefti_igor_sechin_prezentoval_sebya_i_rosneft

(УНІАН)