Парламент почне працювати 19 березня, вважає Рибак
Голова Верховної Ради України Володимир Рибак вважає, що 19 березня парламент почне працювати.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам під час привітання зі святом 8 березня.
В.Рибак зазначив: “Я думаю, що 19 березня парламент почне працювати”.
За словами голови ВР, сьогоднішня ситуація з блокуванням парламенту свідчить про те, що дві третини народних депутатів вперше прийшли до парламенту і “багато з них думають, що вони на мітингах”. “Але це вищий законодавчий орган країни”, - наголосив В.Рибак.
Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати з 5 березня блокують роботу парламенту.
Вони звинувачують голову регламентного комітету Володимира Макеєнка у фальсифікації рішення комітету, на підставі якого голова Верховної Ради Володимир Рибак звернувся до Вищого адміністративного суду України з позовом про позбавлення народного депутата з фракції «Батьківщина» Сергія Власенка депутатських повноважень.
6 березня ВАСУ достроково припинив повноваження С.Власенко.