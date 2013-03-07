Анонс на 11 березня

* Відбудеться виїзна нарада за участю голови КМДА Олександра Попова з питань початку реконструкції проспекту Перемоги.

* Прес-конференція міністра соціальної політики України Наталії Королевської на тему: «Актуальні питання соціальної сфери держави».

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Україна - Росія. Виклад альтернативної концепції щодо взаємодії в Митному союзі". В роботі візьме участь Арсенія, голова громади Старожитньої віри «Руси», опікун за місцем паломництва на горі Хоривиці (Замковій). Україна і Росія - дві держави, де живуть наші дружні народи - люди, які, незважаючи на різні мови, споконвічно легко знаходять взаєморозуміння. Інша справа - політики, обличчя у владі. Від порогів їх теремів, палаців і кабінетів тягнеться драконяча борозна - ідеї підпорядкування, закабалення, поглинання. І дружба між народами робить їх заручниками владних спроб. Як посягання на поглинання виглядає пропозиція з Кремлівських кабінетів: вступати до Митного союзу, оскільки вона йде під красномовний акомпанемент з обох сторін нератифікованих кордонів Україна/Росія: «мовний закон» плюс газовий терор. Усе разом - виклик, заявка на необхідність структуризації відносин України і Росії. І гідна відповідь на цей виклик - в сувої століть звідки беруть витоки нинішні Україна і Росія (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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