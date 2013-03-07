Азаров обговорив з Коксом підготовку до Вільнюського саміту «Східного партнерства»

Прем'єр-міністр Микола Азаров обговорив із главою Моніторингової місії Європарламенту, екс-президентом Європарламенту Петом Коксом плани з підготовки до саміту лідерів ЄС і "Східного партнерства" у листопаді 2013 року у Вільнюсі.

Про це глава уряду повідомив під час спілкування з користувачами Facebook.

"Буквально 10 хвилин тому закінчилася моя зустріч із паном Коксом, на якій ми обговорювали питання реалізації планів, намічених із підготовки до листопадового саміту "Україна - ЄС". Ми дуже детально обговорили всі питання нашого співробітництва, і я роз'яснив позицію України з тих проблемних питань, які цікавили пана П.Кокса", - зазначив М.Азаров.

Він підкреслив, що Україна співпрацює й співпрацюватиме з усіма європейськими політиками, які налаштовані на конструктивне співробітництво з Україною.

"На превеликий жаль, є й такі політики в Європі, які сприймають Україну у виключно негативному світлі. Вони наперед тенденційно налаштовані до всього того, що відбувається в Україні. Але навіть із такими ми зустрічаємося й, принаймні, викладаємо нашу точку зору. Тому ми відкриті до діалогу, завжди прислухаємося до конструктивної критики, але, безумовно, відкидаємо пряме, а іноді й грубе втручання в наші внутрішні справи", - підкреслив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, під час спільної з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим прес-конференції єврокомісар Штефан Фюле заявив, що кінцевим терміном виконання Україною умов Євросоюзу щодо підписання Договору про асоціацію є листопад 2013 року.

Довідка УНІАН. 10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України, у яких заявила про готовність підписати угоду про асоціацію з Києвом до Вільнюського саміту "Східного партнерства" за умови прогресу у протидії вибірковому правосуддю, усуненні недоліків, виявлених під час парламентських виборів 28 жовтня 2012 року, а також подальшого прогресу в реформах, визначених Порядком денним асоціації.