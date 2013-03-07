ТОП-10 (7 березня)

Мінфін на ОВДП-аукціоні 12 березня додатково запропонує 1,5-річні валютні папери

Базова дефляція в Україні в лютому становила 0,1%, проти лютого 2012 року - 0,5%

Дефляція рано чи пізно закінчується ланцюжком банкрутств і стрибком безробіття

Затверджено порядок реєстрації іноземних інвестицій

«Концерн Стирол» збільшив чистий збиток у 2012 році більш ніж у 6 разів - до 2,2 млрд грн

Азаров і Медведєв по телефону вирішували, як втілювати в життя домовленості президентів

СКМ купує 25% акцій компанії «Нафтогазвидобування»

Кременчуцький сталеливарний завод відклав відновлення виробництва до квітня

ЛАЗ переносить виробництво міських автобусів зі Львова до Дніпродзержинська

Мінагропрод змінив голову правління компанії «Хліб України»

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Мінфін на ОВДП-аукціоні 12 березня додатково запропонує 1,5-річні валютні папери

Міністерство фінансів України на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 12 березня додатково запропонує інвесторам 1,5-річні (погашення 10 вересня 2014 року) валютні держпапери.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, також Мінфін, як і планувалося, виставить ОВДП з терміном обігу 1, 5, 7 років, а також 2 і 3-річні валютні держпапери.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у вівторок, 5 березня, залучив до держбюджету 1,52 млрд грн на аукціоні з продажу ОВДП.

Міністерство у березні 2013 року, як і в лютому, планує провести чотири аукціони з продажу ОВДП - 5, 12, 19 і 26 березня.

Довідка УНІАН. Станом на 6 березня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 203,223 млрд грн, до того ж у власності НБУ перебувають держпапери на суму 120,935 млрд грн, у власності банків - 68,882 млрд грн, нерезидентів - 5,005 млрд грн.

Мінфін України в 2012 році під час проведення аукціонів з продажу ОВДП залучив до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.

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Базова дефляція в Україні в лютому становила 0,1%, проти лютого 2012 року - 0,5%

Базова дефляція (базовий індекс споживчих цін, БІСЦ) в Україні в лютому 2013 року проти січня 2013 року становила 0,1% (БІСЦ - 99,9%).

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

До того ж, за даними відомства, в лютому 2013 року проти лютого 2012 року базова інфляція становила 0,5% (БІСЦ - 100,7%), до початку року (лютий 2013 року до грудня 2012 року) - дефляція 0,2%, січень-лютий 2013 року проти січня-лютого 2012 року - інфляція 0,6%.

У лютому 2012 року проти січня 2012 року зафіксована інфляція - 0,1%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, дефляція в Україні в лютому 2013 року порівняно з січнем 2013 року становила 0,1%, проти лютого 2012 року зафіксована також дефляція - 0,5%.

З початку року (лютий 2013 року до грудня 2012 року) інфляція в Україні становила 0,1%.

Україна завершила 2012 рік з дефляцією 0,2%. Зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксовано вперше з 2002 року.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ), інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

Світовий банк у 2013 році очікує інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році – 5,9% (7,1%).

Держбюджет на 2013 рік розраховано, виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: інфляція (грудень до грудня) – 4,8%, дефіцит ВВП - 3,2%, темпи зростання ВВП – 3,4%.

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Дефляція рано чи пізно закінчується ланцюжком банкрутств і стрибком безробіття

Україна опинилася в лещатах стагнації, демонструючи спад економіки і дефляцію.

Про це пише керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times Ерік Найман у своєму блозі на корпоративному сайті.

«За підсумками лютого знову почала зростати дефляція в Україні. Проте, що дійсно дуже погано, так це дефляція цін у промисловості - мінус 1% рік до року, що відбулося вперше з кризового літа 2009 року. Україна опинилася в лещатах стагнації - спад економіки плюс дефляція», - звернув увагу експерт. «Дефляційна спіраль рано чи пізно закінчується ланцюжком банкрутств і стрибком безробіття. Не дарма з подібним розвитком подій активно борються зараз усі розвинені країни, активно накачуючи економіку грошима», - пише експерт.

При цьому він підкреслив, що стагнація безумовно краще за стагфляцію, коли спад виробництва супроводжується високою інфляцією. Проте небезпека стагнації в тому, що її особливості відчувають на собі платники податків через зростання тиску фіскальний органів. «Податківцям усе важче збирати податки, часто наперед, відшкодовувати ПДВ, оскільки бізнес платників податків у такій ситуації в масі своїй не може зростати. Надалі ця тенденція відіб'ється в спаді доходів населення, обмежить його купівельну спроможність і вдарить по сектору послуг і роздрібної торгівлі, а також зменшить обсяги імпорту», - підкреслив Е.Найман.

На його думку, українська влада пропустили момент, коли країна потрапила в дефляційну пастку ще навесні минулого року, що пояснюється наполегливим небажанням допустити невелике зниження курсу гривні. «Зараз формула прискорення економічного зростання в Україні, на жаль, така - збереження високої емісійної активності НБУ, що рано чи пізно призведе до ослаблення гривні. І невелике ослаблення буде благом, ковтком повітря в перетиснутій "ременями" Україні», - впевнений економіст.

Як повідомляв УНІАН, дефляція в Україні в лютому 2013 року порівняно з січнем 2013 року становила 0,1%, проти лютого 2012 року зафіксована також дефляція - 0,5%. У Міністерстві економічного розвитку та торгівлі вважають, що дефляція викликана насиченням ринку продовольчих товарів, курсовою стабільністю, зростанням депозитів і відсутністю тиску з боку монетарних агрегатів. Проте нульова інфляція або дефляція в Україні є негативними економічними явищами, вважають опитані УНІАН експерти.

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Затверджено порядок реєстрації іноземних інвестицій

Кабінет Міністрів України затвердив порядок реєстрації іноземних інвестицій, поклавши відповідальність за реєстрацію на місцеві адміністрації та Раду міністрів АР Крим, і обмеживши термін реєстрації 7 днями з моменту подачі відповідних документів на реєстрацію. Про це йдеться в постанові КМУ № 139 від 6 березня 2013 року, розміщеному на веб-порталі уряду.

Для отримання реєстрації іноземних інвестицій інвестор або уповноважена ним особа подає до територіального органу Міндоходів і зборів України інформаційне повідомлення, документи про форму здійснення інвестицій (статутні документи, контракти на кооперацію, спільне виробництво, концесійні договори), а також підтвердження вартості інвестицій.

Для скасування держреєстрації інвестицій (з метою, наприклад, їх перереєстрації) заявник подає письмове повідомлення про припинення діяльності іноземним інвестором у зв'язку з передачею інвестицій іншим суб'єктам інвестиційної діяльності, інформаційне повідомленні про попередню реєстрацію інвестицій та довідку з територіального органу Міндоходів і зборів про сплачені інвестором податки.

При анулюванні інвестицій, у разі їх репатріації, необхідне письмове повідомлення про репатріацію іноземних інвестицій, інформаційне повідомлення про їх попередню реєстрацію та довідка про сплачені інвестором доходи.

У порядку також сказано, що звіт про реєстрацію, перереєстрацію або анулювання інвестицій подається уповноваженим органом (місцевими адміністраціями) до Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Державної служби статистики України.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році в економіку України іноземні інвестори вклали 6,013 млрд дол. США прямих інвестицій, що на 7,2% менше показника за 2011 рік (6,480 млрд дол.). З урахуванням відтоку капіталу загальний обсяг внесених в економіку України прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2012 року зріс до 54,462 млрд дол. з 50,334 млрд дол. на 1 січня 2012 року.

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«Концерн Стирол» збільшив чистий збиток у 2012 році більш ніж у 6 разів - до 2,2 млрд грн

Найбільший виробник мінеральних добрив в Україні «Концерн Стирол», що входить до холдингу OSTCHEM Group бізнесмена Дмитра Фірташа, за підсумками 2012 року збільшив чистий збиток до 2,2 млрд грн з 349,7 млн грн у 2011 році.

Про це компанії повідомила в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

За підсумками 2012 року вартість активів підприємства зросла в 1,6 рази - до 7,6 млрд грн.

Згідно з повідомленням, дебіторська заборгованість компанії в 2012 році також збільшилася майже в 4 рази - до 7,6 млрд грн.

Довгострокові зобов'язання компанії в 2012 році збільшилися до 799,3 млн грн з близько 799 млн грн у 2011 році. Поточні зобов'язання також зросли - майже в 3 рази - до 7,7 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Концерн Стирол» (м. Горлівка, Донецька обл.) засновано в 1933 році. Це найбільший в Україні виробник мінеральних добрив (поставляє на ринок 3% світового експорту аміаку і карбаміду), полімерних матеріалів і виробів з них. Підприємство є єдиним в Україні виробником полістиролу, що спінюється.

Крім того, концерн виробляє лакофарбові матеріали, неорганічні кислоти і солі, біологічні кормові добавки для тваринництва, лікарські препарати.

У вересні 2010 року концерн «Стирол» увійшов до холдингу OSTCHEM Group, підконтрольний Group DF українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Таким чином, до складу холдингу OSTCHEM Group входять чотири виробники мінеральних добрив азотної групи - ВАТ «Рівнеазот», ПАТ «Концерн «Стирол», ЗАТ «Таджиказот» у Таджикистані та АТ «Нітроферт» в Естонії.

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Азаров і Медведєв по телефону вирішували, як втілювати в життя домовленості президентів

Прем'єр-міністри України та Росії Микола Азаров і Дмитро Медведєв обговорили організацію практичного виконання домовленостей між Президентом РФ Володимиром Путіним і Президентом України Віктором Януковичем, досягнутих під час робочого візиту В.Януковича до Москви 4 березня цього року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду України.

Розмова прем'єрів пройшла в телефонному режимі.

“Сьогодні відбулася телефонна розмова прем'єр-міністра України Миколи Азарова з головою уряду Російської Федерації Дмитром Медведєвим.

Глави урядів обговорили організацію практичного виконання домовленостей між Президентом РФ і Президентом України, досягнутих під час робочого візиту Віктора Януковича до Москви 4 березня цього року”, - мовиться в повідомленні прес-служби уряду України.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня пройшла багатогодинна зустріч президентів України та Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна, під час якої було обговорено низку питань двостороннього співробітництва.

Після зустрічі В.Янукович висловив надію, що Україна зможе домовитися з Росією про справедливу ціну на газ впродовж найближчого часу.

Також, за словами В.Януковича, орієнтовно в квітні президенти України, РФ, Казахстану та Білорусі обговорять питання про приєднання України до положень Митного союзу.

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СКМ купує 25% акцій компанії «Нафтогазвидобування»

Компанія СКМ, компанія, що управляє найбільшою фінансово-промисловою групою України «Систем Кепітал Менеджмент», яка належить бізнесмену Рінату Ахметову, досягла принципової домовленості про купівлю 25%-ного пакету акцій Приватного акціонерного товариства «Нафтогазвидобування», сказано у повідомленні компанії, розміщеному на корпоративному сайті.

Деталі угоди не повідомляються. Водночас генеральний директор компанії СКМ Олег Попов так прокоментував факт придбання: «Група СКМ - один з найбільших споживачів природного газу в країні. Обсяги нашого щорічного споживання перевищують 6 млрд кубометрів. Тому ми зацікавлені в придбанні газодобувної компанії в Україні і в подальших інвестиціях у її розвиток».

За словами О.Попова, СКМ разом з іншими акціонерами працюватиме над тим, щоб «Нафтогазвидобування» в перспективі як мінімум подвоїла обсяг видобутку, який сьогодні становить 700 млн кубометрів на рік. «Це не тільки дозволить нам, як інвестору, контролювати одну з найбільших статей витрат наших промислових активів, але і допоможе країні зменшити залежність від імпорту газу - зробити крок у бік енергонезалежності», - зазначив О.Попов.

Купівлю пакету акцій вже прокоментував народний депутат Нестор Шуфрич, який є, за інформацією ЗМІ, одним з акціонерів «Нафтогазвидобування». Парламентарій, зокрема, зазначив: «Я радий входженню в підприємство «Нафтогазвидобування» компанії Рината Ахметова. З Рінатом Леонідовичем мене пов'язують давні товариські стосунки. Його ділова репутація дає мені впевненість у розвитку нашої компанії і посилення енергетичної незалежності України».

Довідка УНІАН. Компанія СКМ - професійний інвестор, керівна компанія найбільшої фінансово-промислової групи України СКМ, діяльність якої сконцентрована в гірничо-металургійній, енергетичній, фінансовій сферах бізнесу, а також у телекомунікаціях, медіа-бізнесі, нерухомості, роздрібній торгівлі, глиновидобутку, торгівлі нафтопродуктами, сільському господарстві, торгівлі медикаментами, машинобудуванні і транспортному бізнесі.

До Групи СКМ входять компанії Метінвест і ДТЕК, Перший Український Міжнародний Банк і Ренесанс-Капітал, АСКА і АСКА-Життя, телекомунікаційна група Vega, Медіа Група «Україна» і видавничий холдинг «Сьогодні Мультимедіа», ЕСТА Холдинг (нерухомість), Український Ритейл ( роздрібна торгівля), UMG (видобуток глин), Паралель (оператор ринку нафтопродуктів), HarvEast (сільське господарство), Український Аптечний Холдинг, машинобудівний холдинг «Гірничі машини», транспортний холдинг «Портінвест».

Компанія "Нафтогазвидобування" - приватне підприємство, яке видобуває газ в Україні. За інформацією українських ЗМІ, великими акціонерами підприємства є народні депутати Нестор Шуфрич і Микола Рудьковський, що представляють Партію регіонів. Відомо також, що в 2012 р. компанія видобула 645,227 млн куб м газу, що на 16.6% менше, ніж у 2011 р.

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Кременчуцький сталеливарний завод відклав відновлення виробництва до квітня

Кременчуцький сталеливарний завод (Кременчук, Полтавська обл.) продовжив термін простою підприємства з 10 березня до 1 квітня, повідомили УНІАН на підприємстві.

За даними заводу, причина простою залишається незмінною - проблеми з сертифікацією продукції, що випускається.

Як повідомляв УНІАН, російська федеральна установа "Реєстр сертифікації на федеральному залізничному транспорті" наприкінці листопада 2012 року призупинив дію сертифікатів відповідності на рами бічні візків вантажних вагонів та рами бічні. З цієї причини завод зупиняв роботу на кілька днів у грудні минулого року і на два тижні у січні цього року, а потім зупинився з 13 лютого.

Довідка УНІАН. ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" є провідним підприємством сучасного ливарного виробництва України з виготовлення сталевого литва для вантажних вагонів і великовантажних автомобілів. Завод також виробляє широкий асортимент сталевого й чавунного литва різних конфігурацій за кресленнями замовників.

Кременчуцький сталеливарний завод у 2011 році спрацював зі збитком 21,465 млн грн, тоді як у 2010 році підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 21,367 млн грн.

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ЛАЗ переносить виробництво міських автобусів зі Львова до Дніпродзержинська

Холдингова компанія «Львівський автобусний завод» переносить виробництво міських автобусів зі Львова в м. Дніпродзержинськ (Дніпропетровська область).

Про це сьогодні на брифінгу в Кременчуці повідомив голова правління і власник підприємства Ігор Чуркін.

За його словами, перенести виробництво планується до літа.

«Автобуси переносимо до Дніпродзержинська на авторемонтний завод. Там ми виробництво почнемо через кілька місяців. Виробництво тролейбусів, туристичних автобусів залишимо у Львові. Виробництво машин швидкої допомоги з Дніпродзержинська перенесемо до Запоріжжя. Там майданчик хороший. Раніше їх робили у Дніпродзержинську», - сказав І.Чуркін.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія "Львівський автобусний завод" (ЛАЗ) спеціалізується на випуску міських, приміських і туристичних автобусів різних типів і модифікацій, а також тролейбусів. Потужність підприємства становить 3 тис. автобусів і тролейбусів на рік.

До складу холдингу входять «Львівські автобусні заводи», «Дніпровський автобусний завод» (м. Дніпродзержинськ), «Миколаївський машинобудівний завод» (м. Миколаїв), торговий дім «Українські комерційні автомобілі», сервісна компанія «Бус-Сервіс», лізингова компанія LAZ Finance тощо.

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Мінагропрод змінив голову правління компанії «Хліб України»

Міністерство аграрної політики та продовольства призначило Сергія Донкова головою державної компанії «Хліб України»

Згідно з повідомленням в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, таке рішення було прийнято відомством 7 березня 2013 року. До цього посаду голови правління «Хліб України» обіймав Володимир Почеп, який, згідно з рішенням Мінагропроду, призначений на посаду першого заступника голови правління компанії.

Раніше С.Донков обіймав посаду директора державного підприємства Міністерства економіки України «Державний центр з відновлення платоспроможності та банкрутства».

Довідка УНІАН. ДАК "Хліб України" утворено в 1996 році рішенням Уряду з метою забезпечення інтересів держави в процесі приватизації галузі хлібопродуктів.

Основні напрямки діяльності компанії - послуги з приймання, переробки, зберігання зернових та олійних культур; закупівлі зерна у сільгосптоваровиробників та населення; виконання державних заставних закупівель зерна; виробництво борошна, круп та комбікормів; організація на орендованих землях власного виробництва сільськогосподарської продукції, насамперед зернових, а також участь в експорті зерна.

Компанія включає 81 дочірнє виробниче підприємство, у тому числі елеватори, склади, млини, круп'яні та комбікормові заводи, які діють в областях України.

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