Вітаємо з 8 березня!

Колектив сайту «УНІАН-Економіка» вітає жінок з 8 березня – святом весни, ніжності, любові та надії на краще.

Любі жінки!

Бажаємо, аби економічна ситуація в країні не позначалася на Вашому самопочутті, аби від негараздів не тьмяніла Ваша чарівність. Аби кожен новий день Ви зустрічали з усмішкою на обличчі та вірили, що незабаром матимете все, на що заслуговуєте. А варті Ви тільки найкращого! Бажаємо Вам ще більшої сили, витримки, великої любові та безмежного щастя!

Також покладаємо на Вас чималі сподівання. Віримо, що у вас є достатньо сили і мудрості, аби стимулювати українських чоловіків до плідної роботи, бо не пасує найгарнішим жінкам світу жити у країні, яка займає останні місця в більшості міжнародних рейтингів.

Шановні чоловіки!

Шануйте, цінуйте й робіть щасливими українських жінок!

Ще раз вітаємо з Міжнародним жіночим днем і бажаємо щастя та любові!