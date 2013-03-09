Європарламент обговорить ситуацію в Україні

Брюссель. В Європарламенті обговорять ситуацію в Україні.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у Європарламенті, обговорення відбудеться наступного тижня в рамках пленарної сесії у Страсбурзі.

Передбачається, що в дебатах візьме участь Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

Як повідомляв УНІАН, раніше цього тижня К.Ештон та комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле зробили спільну заяву, в якій висловили стурбованість позбавленням мандатів двох депутатів Верховної Ради, в тому числі захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенка.