Молдавія і Вірменія приєдналися до санкцій Євросоюзу проти КНДР

Молдавія і Вірменія, а також ряд інших країн-сусідів Євросоюзу приєдналися до санкцій спільноти щодо КНДР. Глава дипломатії ЄС Кетрін Ештон привітала рішення цих держав.

"Європейський союз візьме до відома й вітає рішення цих країн", - йдеться в заяві К.Ештон, що надійшла у п'ятницю в РІА «Новости». Разом з Молдавією і Вірменією до санкцій ЄС проти Північної Кореї приєдналися також Хорватія, Македонія, Чорногорія, Сербія, Албанія, Ліхтенштейн, Ісландія, Норвегія.

У лютому Євросоюз ухвалив новий пакет санкцій проти КНДР у зв'язку з ядерними випробуваннями в цій країні. Санкції включають внесення низки нових імен і організацій в "чорний список", фігурантам якої заборонено в'їзд на територію спільноти, а їхні рахунки в європейських банках підлягають заморожуванню. Обмежувальні заходи також стосуються обігу державних облігацій КНДР і торгівлі Пхеньяна золотом, дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням. Крім того, санкції також включають заборону на торгівлю технікою подвійного призначення, системами та матеріалами, які можуть бути використані для створення компонентів балістичних ракет, зокрема, кількома видами алюмінію.

Нові санкції проти КНДР були схвалені напередодні і Радою Безпеки ООН у відповідь на проведення Північною Кореєю ядерних випробувань. Випробування були проведені 12 лютого в порушення двох колишніх резолюцій СБ ООН, які заборонили Пхеньяну розвивати ракетну і ядерну програму. В той же час КНДР посилається на необхідність стримування агресії з боку США і обіцяє нарощувати ядерний та ракетний потенціал всупереч санкціям.