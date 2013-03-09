ЄС знову відклав включення Болгарії і Румунії до «шенгену»

Європейський Союз знову відклав рішення долучити Болгарію і Румунію до повної участі в «шенгенській зоні» без внутрішнього прикордонного контролю, повідомляє Радіо «Свобода».

Як йдеться в заяві ЄС, оприлюдненій після зустрічі міністрів юстиції і внутрішніх справ країн-членів, наступного разу це питання розглядатимуть уже наприкінці року.

Болгарія і Румунія за умовами свого вступу до Євросоюзу зобов’язані виконати умови перебування в «шенгенській зоні», і технічні вимоги для цього вони виконали ще позаминулого року. Але низка країн ЄС досі блокує їхнє прийняття до «шенгену» з політичних міркувань, висловлюючи занепокоєння щодо нездатності цих країн побороти корупцію і організовану злочинність. Через це питання відкладали вже кілька разів. Для прийняття до «шенгену» нових учасників необхідна одностайна, без винятків, згода усіх членів.