ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 11 березня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» подає матеріал «Обсяг золота в зростаючих резервах НБУ зменшився на 0,44 млрд дол.», у якому пише: регулятор розкрив структуру золотовалютних резервів України, сформованих до початку березня 2013-го...

http://delo.ua/finance/obem-zolota-v-rastuschih-rezervah-nbu-umenshilsja-na-044-mlrd-199080/

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Також «Дело» у публікації «На Кабмін подали до суду за нерозірвання газових контрактів Тимошенко» пише: директор юридичної компанії Lions Litigate Станіслав Батрин звернувся з позовом до Кабінету Міністрів і Фонду державного майна про визнання недійсними контрактів на поставку газу, укладених 19 січня 2009 року...

http://delo.ua/business/na-kabmin-podali-v-sud-za-nerastorzhenie-gazovyh-kontraktov-timosh-199177/

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Видання «Комерсант-Україна» у публікації «Активна зміна позицій» пише: брати Андрій і Сергій Клюєви продали Актив-банк співвласникові Акордбанку Данилові Волинцю. Учасники ринку розповідають, що брати Клюєви давно шукали покупця, оскільки розчарувалися в цьому бізнесі, і отримали за кредитну установу не гроші, а промислові активи. Тепер очікується посилення Актив-банку клієнтами Акордбанку і продаж "порожньої" установи, говорять джерела...

http://kommersant.ua/doc/2143522

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Також «Комерсант-Україна» у публікації «Автобуси пустять повз Львів» пише: нові моделі міських автобусів ЛАЗ вироблятимуться в Дніпродзержинську, а не у Львові. Компанія вирішила перенести виробництво для оптимізації витрат, але не приховує, що на її рішення вплинув і конфлікт з львівською владою. Ця заява вже збурила керівництво міста - вони обіцяють перешкоджати перенесенню виробничих потужностей...

http://kommersant.ua/doc/2143511

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Видання «Сегодня» у публікації «Українські мільйонери втрачають багатство» пише: кількість багатіїв у країні зростає, але їхні капітали стали скромнішими...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Ukrainskie-millionery-teryayut-bogatstvo.html

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Також «Сегодня» у публікації «Кияни зможуть купити насіння в автоматах» пише: скоро у Києві можуть з'явитися автомати з продажу насіння. У мерії готові розглянути пропозиції підприємців...

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Kievlyane-smogut-kupit-semechki-v-avtomatah.html

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» у публікації «Кримінальну статтю для банкірів введуть до кінця року» пише: уряд РФ поставив собі дедлайн із введення міри, яку відкладали з 2011 року. За підробку звітів банкірам загрожує до двох років в'язниці...

http://izvestia.ru/news/546313

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Видання «Ведомости» у публікації «Роснефть» завершує придбання ТНК-BP» пише: відразу після угоди компанію покинуть п'ять вищих менеджерів на чолі з Германом Ханом...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/9889971/han_uvodit_komandu

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Сайт УНІАН-Економіка в аналітичній статті "Вітчизняні складальники ПК: між ноутом і державою" пише "Сегмент вітчизняних виробників і складальників десктопів з часів кризи помітно порідшав, втративши багатьох провідних гравців. Компанії, що вижили, і досі переживають не найкращі часи і сподіваються лише на державні та корпоративні замовлення, воліючи не виносити нюанси своєї маркетингової діяльності на люди..."

Крім того, УНІАН-Економіка публікує тижневий огляд найбільш значущих економічних подій минулого тижня: "Баланс тижня: Україна та Росія "розвели" МС і ГТС, помилки адмінреформи ліквідують, українці викликали дефляцію депозитами"...

(УНІАН)