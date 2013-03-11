Росія хоче розмістити свої кораблі в Середземному морі на постійній основі

Москва. Росія планує створити оперативне з'єднання Військово-морського флоту в Середземному морі й забезпечити його функціонування на постійній основі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив міністр оборони Сергій Шойгу на розширеному засіданні керівного складу збройних сил.

«Ухвалено рішення про формування управління оперативного з'єднання ВМФ у середземноморській зоні, де сили флоту перебуватимуть на постійній основі», - сказав С.Шойгу.

Окрім цього він повідомив, що ВМС Росії отримає до кінця 2020 року 24 підводні човни і 54 надводних кораблі.

«В результаті реалізації держпрограми озброєння, до 2020 року на флот мають надійти вісім ракетних підводних крейсерів, 16 багатоцільових підводних човнів, 54 надводних бойових кораблі різного класу», - сказав він.

С.Шойгу підкреслив, що протягом тривалого часу на флот не надходили нові судна, а також не дотримувалися терміни технічного обслуговування кораблів.

Раніше представник Генштабу повідомляв, що оперативне з'єднання кораблів і суден Військово-морського флоту Росії в Середземному морі може налічувати до 10 одиниць.

Водночас колишній начальник Головного штабу ВМФ адмірал Віктор Кравченко заявив у ЗМІ, що Росія поки що не має можливостей для створення постійного оперативного з'єднання в Середземному морі. Для цього у ВМФ не вистачає боєздатних кораблів і надійного пункту матеріально-технічного забезпечення. За його оцінкою, Північний, Балтійський і Чорноморський флоти зараз здатні виділити для постійної присутності в Середземному морі по одному-два боєздатних кораблі.

Оперативне з'єднання зазвичай є тимчасовим формуванням, призначеним для виконання оперативних і оперативно-стратегічних завдань обмеженого масштабу в складі оперативно-стратегічного об'єднання або самостійно.

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